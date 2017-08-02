На прием к прокурору – онлайн

На портале «Госуслуги» может появиться раздел Генеральной прокуратуры РФ

До конца лета на интернет-портале «Госуслуги» могут появиться кнопки «обратиться к прокурору» и «запись на прием к прокурору». Граждане смогут написать обращение через сайт и отслеживать его в режиме онлайн.

Какую помощь приморцы просят у прокурора и с какими проблемами приходят в надзорное ведомство, Деловой газете «Золотой Рог» рассказала начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан прокуратуры Приморского края Евгения УГЛОВА.

Всего в 2016 году в органы прокуратуры края поступило более 80 тыс. обращений. За первые шесть месяцев этого года в ведомство уже пришло более 40,5 тыс. заявлений – это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Из обращений, поступивших в этом году, почти 18 тыс. разрешены по существу: то есть по ним проведены проверки, зачастую с истребованием дополнительных материалов, заявителям даны ответы. По результатам проверочных материалов надзорным ведомством выявлено более 6,5 тыс. нарушений закона, с целью их устранения внесено 1,6 тыс. представлений, в интересах граждан направлено в суд 3,8 тыс. исков по постановлениям прокурора, более 300 лиц привлечены к административной ответственности», - говорит Евгения Углова.

Как показывает практика, из всех поступающих обращений только каждое пятое признается обоснованным. Остальные сообщения (около 22,5 тыс.), поступившие в органы прокуратуры, были отправлены в соответствующие надзорные органы.

«Большинство обращений, поступающих в прокуратуры, переадресуются в другие ведомства или правоохранительные органы. Самые распространенные заявления, которые можно назвать «не нашими», - это жалобы на неправильное начисление коммунальных платежей, непроведение ремонта дорог, домов, неисполнение управляющими компаниями обязанностей по содержанию жилых домов и придомовой территории, неисполнение службой судебных приставов решений суда, заявления о возбуждении и расследовании уголовных дел, заявления о нарушении соседями «режима тишины ночью», - отмечает Евгения Углова.

В этом году из-за изменения порядка расчета платы за общедомовые нужды произошел резкий рост количества обращений на неправильное начисление коммунальных платежей. Значительное количество обращений поступает на действия или бездействие управляющих компаний по разным вопросам.

При этом согласно нынешнему законодательству жалобы на управляющие компании необходимо отправлять в Государственную жилищную инспекцию Приморского края, так как она контролирует их работу.

«Все эти обращения гражданам необходимо изначально адресовать в жилищную инспекцию. Прокуратура в таких ситуациях выполняет роль «почты» и перенаправляет их по подведомственности, а это затягивает время рассмотрения и принятия решений по ним», - уточняет представитель прокуратуры.

Помимо этого, часто люди пишут обращения, в которых просят прокуратуру возбудить и расследовать уголовное дело. Однако органы прокуратуры с 2007 года не наделены полномочиями по возбуждению и расследованию уголовных дел. В силу действующего закона прокурор наделен лишь полномочиями по проверке принятых органами расследования решений.

«Очень много жалоб поступает на ненадлежащую работу судебных приставов. Однако, согласно ч.2 ст.9 Федерального закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» главный судебный пристав субъекта Российской Федерации осуществляет руководство деятельностью службы судебных приставов субъекта Российской Федерации по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц. Именно он и руководит работой своих подчиненных, в должностные обязанности которых входит принудительное исполнение судебных актов. Поэтому по вопросам исполнения решений суда необходимо обращаться в первую очередь к приставам», - рассказывает Елена Углова.

Отдельно эксперт отметила жалобы, поступающие на родственников и соседей, которые шумят ночью, незаконно строят бани, неправильно оформляют наследство, и многие другие. А также жалобы, связанные с ремонтом крыш, дорог, светофоров, водопровода, электрических сетей и тому подобного.

«В штате прокуратуры нет служб по ремонту домов и дорог. Это должны делать службы, наделенные соответствующими полномочиями. Именно поэтому все такие обращения мы перенаправляем в уполномоченные органы, - подчеркивает представитель ведомства. - Зачастую перенаправление обращений из органов прокуратуры в другие уполномоченные органы вызывает недовольство граждан и порождает новые жалобы на несогласие с действиями прокурора. Но, согласно ч. 2 ст. 21 Федерального закона «О прокуратуре РФ», при осуществлении надзора за исполнением законов, в том числе при рассмотрении обращений граждан, органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Прокурор должен действовать в пределах предоставленных полномочий – ведь он должен первым соблюдать закон, и каждый должен заниматься своим делом».

Прокуратура является надзорным органом, однако может представлять интересы некоторых категорий граждан в суде. Так, согласно статье 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов граждан о защите нарушенных или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых отношений. В первом полугодии 2017 года благодаря этому прокурор направил в суд 3,8 тыс. исков, защищая интересы граждан.

«Существенная часть заявлений прокурора в суд касалась взыскания заработной платы. Зачастую для многих граждан это единственный способ получить заработанные деньги. В таких ситуациях прокурор «берет на себя» всю процедуру, начиная с оформления нужных документов, участия в процессах, заканчивая вопросами исполнения судебных решений. К сожалению, часто люди работают нелегально, без оформления трудовых отношений. В таких случаях сначала приходится доказывать в суде факт наличия трудовых отношений. Поэтому я настоятельно рекомендую гражданам внимательно относиться к вопросам трудоустройства: требовать заключения трудового договора, внесения записей в трудовую книжку и оформления других необходимых документов», - рассказывает Елена Углова.

Подать письменное обращение в прокуратуру можно в приемную граждан, расположенную на 1 этаже здания по адресу: г. Владивосток, ул. Фонтанная, 51. А также - в ящик «Для обращений и заявлений», расположенный в холле первого этажа прокуратуры края и в любой районной прокуратуре, через интернет-приемную на сайте ведомства, по почте, телеграфу, факсимильной связи, информационным системам общего пользования.

По правилам обращение должно быть письменным и содержать наименование органа, в который направляется обращение, или фамилию, имя, отчество должностного лица, и данные самого заявителя. В ряде случаев к заявлению нужно приложить документы, подтверждающие доводы гражданина. Текст обращения необходимо написать конструктивно и понято.

Заявитель может подать свое заявление и на личном приеме у прокурора края, его первого заместителя или любого районного прокурора. Всего прокурорами за 6 месяцев 2017 года было принято более 9,5 тыс. граждан.

Кроме этого, обращения приходят в надзорный орган и через интернет-приемную, из всех поступивших заявлений в этом году через сайт поступило около 15% обращений от общего числа. При этом каждое заявление, поступающее таким образом, распечатывается, регистрируется, и на него дается ответ.

«Разные люди обращаются в органы прокуратуры, большинство из них - со своими бедами и несчастьями. Зачастую выслушать, понять, что хочет человек, помочь ему или направить в орган, который должен решить его проблему, очень важно. И органы прокуратуры - это один из немногих органов, где люди могут получить помощь бесплатно, достаточно быстро и данная помощь будет максимально эффективна. Мы разговариваем со всеми, пытаемся помочь и помогаем многим», - рассказывает Елена Углова.

Появление интернета и развитие онлайн-обращений стало причиной более частых анонимных сообщений. Однако в законе такого определения, как «анонимное обращение», нет. Есть понятие «обращение», которое не содержит сведений о заявителе.

Как отмечает эксперт, чаще всего люди не подписывают свои обращения, боясь, что для них наступят какие-то неблагоприятные последствия. Такие жалобы пишут работники предприятий, которым не платят заработную плату, жители сельских поселений на глав этих поселений, соседи на соседей по самым разным причинам.

Обращения, если в них содержится информация о нарушении закона, органами прокуратуры проверяются, но ответ не дается – некому. Если же в них нет сведений о нарушении закона, проверка не проводится.

По словам эксперта, появление кнопки на сайте «Госуслуги» ничего не изменит в работе прокуратуры, потому что данные кнопки уже есть на многих сайтах ведомства. Однако ожидается рост числа обращений.

«Обращение в прокуратуру не является государственной услугой. Оно не облагается государственной пошлиной и не содержит каких-либо ограничений или условий. Просто появится еще один способ обращения в прокуратуру – через сайт «Госуслуги», - подытожила Елена Углова.

КСТАТИ

Экс-глава департамента здравоохранения Приморья задержался в СИЗО

Суд после рассмотрения апелляции оставил в силе меру пресечения бывшему главе департамента здравоохранения Приморья Олегу БУБНОВУ, который ранее также возглавлял медцентр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) во Владивостоке, арестованному по делу о злоупотреблении должностными полномочиями.

Олег Бубнов распоряжением губернатора Приморья был снят с должности главы департамента здравоохранения 14 октября 2013 года после того, как 29 детей из села Новосысосевка попали в больницу из-за проб Манту. СК сообщал, что допустимая доза препарата была превышена в 2,5 тысячи раз. Позже Бубнов приступил к работе в новой должности главврача медицинского центра Дальневосточного федерального университета, он покинул пост в этом году. По ходатайству следователя, поддержанному прокуратурой, с 21 июля он арестован на два месяца.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток