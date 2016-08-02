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Пришло время символа чистоты
В Приморье увеличивается число водоемов, где можно встретить лотосы
Благодаря природоохранным мерам, развитию экологического образования, мерам, предусмотренным краевой программой «Охрана окружающей среды», в Приморском крае все чаще можно видеть озера, заполненные прекрасными цветками лотоса. В крае даже есть фестиваль, посвященный этому удивительному цветку, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Раньше за этим чудом надо было ехать в глубинку или преодолевать заборы и охрану в пригороде Владивостока. Стоит отдать должное населению и гостям края, становится все меньше желающих выкосить водоемы с лотосами. И, наоборот, все больше любителей природы, готовых поселить семена лотоса в близлежащее озеро.
Лотос Комарова, или лотос орехоносный (Nelumbo komarovii, Nelumbo nucifera), - это многолетнее травянистое земноводное растение, распространенное на Дальнем Востоке. Здесь он был выделен в отдельный вид советским ботаником А. А. ГРОССГЕЙМОМ и назван лотосом Комарова, в честь видного советского ботаника и фиоценолога. За прекрасный облик лотос Комарова назван ускользающей жемчужиной Дальнего Востока. А за редкость - занесен в Красную книгу.
Ученые-ботаники отнесли лотос к тропическим восточно-азиатским растениям. Это представитель древнейших цветковых, имеет научную ценность как реликт гондванской (первоматерика) флоры, существовавшей более ста миллионов лет назад в мезозойскую эру. Удивительно, но лотос Комарова, переживший ледниковые периоды, не боится амурских морозов и украшает некоторые водоемы Хабаровского края.
По мнению ученых, у этого растения великая жизнестойкость, при неблагоприятных условиях его семена не прорастают, но и не погибают, а переходят в стадию анабиоза. А в случае полного промерзания водоема, что иногда происходит, погибают корневища лотоса. Для их зимовки температура придонного слоя воды не должна опускаться ниже 4 градусов.
Кстати, все растение лотоса съедобно и применяется в лекарственных и пищевых целях. Корень лотоса считается деликатесом в японской, тайской и китайской кухне. Его употребляют в виде салатов, жарят, тушат, используют для украшения блюд.
Многочисленные туристы в это время года съезжаются в Приморский край, чтобы увидеть удивительное растение своими глазами. А встретить лотосы в Приморье можно под Владивостоком, на железнодорожной станции Артем ГРЭС, в Арсеньеве, где усилиями юных натуралистов уже несколько лет существует озеро лотосов. Есть лотосы в селе Андреевка, где уже несколько лет проводится фестиваль лотоса. Есть эти прекрасные цветы в Кировском районе, на острове Путятина, в Анучинском районе, в пос. Раздольное, Дубовый Ключ около Уссурийска.
Фото Елены КАРЕВОЙ.
Надежда ОКОВИТАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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