Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
В Приморье завод "Звезда" отметил День ВМФ турслетом
02 Августа 2013, 11:52 | Приморье
День Военно-морского флота работники ДВЗ «Звезда» традиционно отмечают в профилактории «Маяк» на слете трудового коллектива. В этом году слет проходил в 38-й раз и собрал девять команд. Шесть из них представляли завод «Звезда», и три команды – гостей: пожарные СУФПС 25 «Спасатель», воинская часть 36048 «Подводник» и «Дельфин» Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.
Программа слета состоит из спортивных соревнований и творческих конкурсов. В первый вечер прошел конкурс художественной самодеятельности, где лучшей стала команда «Летучий корабль» (управление главного архитектора).
На утреннее построение все вышли ровно в 9.00. Приветствуя участников слета, генеральный директор ДВЗ «Звезда» Владимир Аверин поздравил заводчан с наступающим праздником –
Днем ВМФ, пожелал проявить волю к победе, честной спортивной борьбы и хорошего отдыха, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба ОАО "ДЦСС".
– Рады, что традиция жива! Мы ее обязательно сохраним, – пообещал Владимир Николаевич. – Будем рады видеть у нас в гостях новые команды.
В первый же день определился победитель в стритболе. Им стала молодая команда «Дельфины», представляющая Дальневосточный центр судостроения и судоремонта.
В канате сильнейшими стали пожарные, «перетянув» команду цеха 16. В эстафете быстрее всех опять же оказалась команда ДЦСС.
Совет молодежи (председатель Игорь Евдокимов – заместитель председателя оргкомитета слета) организовал конкурсы для детей. Никто не остался без подарков, призов и мороженого.
Ближе к обеду все собрались на самый вкусный конкурс – поваров. Задание было легким и трудным одновременно – темой конкурса стала обыкновенная картошка. В итоге «Картофельные бомбочки», приготовленные поваром команды цеха 17 Еленой Полушиной, были признаны лучшим блюдом дня.
В воскресенье прошли финалы по волейболу и мини-футболу. В волейболе победу у цеха 17 «вырвали» пожарные, а в решающей игре за первое и второе место на футбольное поле вышли представительницы прекрасного пола из команд «Спасатель» и «Плюс». Подводя итоги слета и награждая победителей, председатель оргкомитета Алексей Михайлов сказал:
– Проигравших на слете нет! Все показали хорошую спортивную подготовку и командный дух!
Автор: Пресс-служба ОАО «ДЦСС»
Теги: ДВЗ «Звезда» ОАО "ДЦСС"
Новости тематики
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- Поселок Ольга в Приморье празднует юбилей
- Рукотворная красота создана в Кавалерово
- "Крылья Востока" сделали первый взмах
- Кулик и селезень мандаринки стали героями лучшего фото конкурса "Посмотри на Владивосток"
- В День Владивостока подводные силы Тихоокеанского флота отмечают 80-летие
- В День города главным музыкальным сюрпризом стало выступление главы Владивостока
- Во Владивостоке аквариумы ресторанов заполняют свежим гребешком
- Владивосток в выходные начинает отмечать 158-летие
- Во Владивостоке половину набережной Цесаревича "отдадут" зрителям "Крыльев Востока"
Новости раздела
- Во Владивостоке начали наносить дорожную разметку по новой технологии
- Во Владивостоке издана книга Нелли Мизь о Покровском мемориальном парке
- В Приморье объявлено штормовое предупреждение
- Поселок Ольга в Приморье празднует юбилей
- Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет
- Рукотворная красота создана в Кавалерово
- Тайны Приморья раскрываются летом
- Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018
- Во Владивостоке владельцам 101 квартиры придется ликвидировать перепланировки
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Китайские металлурги готовы расплавить Приморье
- Имя московского грабителя "Дальнегорского ГОКа" секрета не представляет
- Долетит ли Трамп до Владивостока?
- Провал резидентов
- Пассажирка рейса Москва - Владивосток дорого заплатит за задержку самолета
- Глава Владивостока пообещал навести порядок на Шаморе
- Во Владивостоке всеми любимая тернейская рыба продается по 100 рублей за килограмм
- "Спартак-Приморье" не взяли в элиту
- В Хабаровском крае создается инфраструктура круизного туризма
- Претенденты на пост главы Приморья рассказали о своих зарплатах
Loading...