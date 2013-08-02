В Приморье завод "Звезда" отметил День ВМФ турслетом

День Военно-морского флота работники ДВЗ «Звезда» традиционно отмечают в профилактории «Маяк» на слете трудового коллектива. В этом году слет проходил в 38-й раз и собрал девять команд. Шесть из них представляли завод «Звезда», и три команды – гостей: пожарные СУФПС 25 «Спасатель», воинская часть 36048 «Подводник» и «Дельфин» Дальневосточного центра судостроения и судоремонта.

Программа слета состоит из спортивных соревнований и творческих конкурсов. В первый вечер прошел конкурс художественной самодеятельности, где лучшей стала команда «Летучий корабль» (управление главного архитектора).

На утреннее построение все вышли ровно в 9.00. Приветствуя участников слета, генеральный директор ДВЗ «Звезда» Владимир Аверин поздравил заводчан с наступающим праздником –

Днем ВМФ, пожелал проявить волю к победе, честной спортивной борьбы и хорошего отдыха, сообщила ZRPRESS.Ru пресс-служба ОАО "ДЦСС".

– Рады, что традиция жива! Мы ее обязательно сохраним, – пообещал Владимир Николаевич. – Будем рады видеть у нас в гостях новые команды.

В первый же день определился победитель в стритболе. Им стала молодая команда «Дельфины», представляющая Дальневосточный центр судостроения и судоремонта.





В канате сильнейшими стали пожарные, «перетянув» команду цеха 16. В эстафете быстрее всех опять же оказалась команда ДЦСС.





Совет молодежи (председатель Игорь Евдокимов – заместитель председателя оргкомитета слета) организовал конкурсы для детей. Никто не остался без подарков, призов и мороженого.

Ближе к обеду все собрались на самый вкусный конкурс – поваров. Задание было легким и трудным одновременно – темой конкурса стала обыкновенная картошка. В итоге «Картофельные бомбочки», приготовленные поваром команды цеха 17 Еленой Полушиной, были признаны лучшим блюдом дня.

В воскресенье прошли финалы по волейболу и мини-футболу. В волейболе победу у цеха 17 «вырвали» пожарные, а в решающей игре за первое и второе место на футбольное поле вышли представительницы прекрасного пола из команд «Спасатель» и «Плюс». Подводя итоги слета и награждая победителей, председатель оргкомитета Алексей Михайлов сказал:

– Проигравших на слете нет! Все показали хорошую спортивную подготовку и командный дух!