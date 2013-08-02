Примтеплоэнерго определило абонентов, которым не придется платить за отопление

Возможность выиграть сертификат на бесплатное отопление была у тех, кто не имел долгов перед теплоснабжающей компанией на 1 июля 2013 года. На днях состоялся розыгрыш сертификатов.

«Он проводился путем случайной генерации чисел, - говорит председатель комиссии по розыгрышу начальник управления сбыта КГУП «Примтеплоэнерго» Галина Ли. - Каждому лицевому счету был присвоен порядковый номер, который выбирала программа. На основании положения о проведении розыгрыша под контролем службы экономической безопасности предприятия исключались работники Примтеплоэнерго и их близкие родственники».

Победителями стали Валентина Ивановна Гаркун и Елена Анатольевна Курьянова из Находки, Валентина Леонидовна Турдакина из Дальнереченска и Виктор Иванович Малышко из села Чугуевка. В следующем отопительном сезоне они не будут оплачивать услугу отопления.

Для абонентов, оплачивающих услуги равномерно в течение двенадцати месяцев, сертификат действует с 01.09.2013 г. по 01.09.2014 г., для остальных - в течение отопительного сезона 2013-2014 гг., сообщила пресс-служба КГУП "Примтеплоэнерго"

«Мы поздравляем победителей и очень рады за них. Ну, а тем, кто не вошел в это число, возможно, повезет в следующий раз. Предприятие намерено устраивать такие розыгрыши ежегодно», - говорит Галина Ли.

ZRPRESS.RU, Владивосток.