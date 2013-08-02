www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.02 р.
EUR: 73.47 р. 10 CNY: 94.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Энергетика
Распечатать

Примтеплоэнерго определило абонентов, которым не придется платить за отопление

02 Августа 2013, 11:46 | Приморье

Возможность выиграть сертификат на бесплатное  отопление была у тех, кто не имел долгов перед теплоснабжающей компанией  на 1 июля 2013 года.  На днях состоялся розыгрыш  сертификатов.

«Он проводился путем случайной генерации чисел, - говорит председатель комиссии по розыгрышу начальник управления сбыта КГУП «Примтеплоэнерго» Галина Ли. - Каждому лицевому счету был присвоен порядковый номер, который выбирала программа.  На основании положения о проведении розыгрыша под контролем службы экономической безопасности предприятия исключались работники Примтеплоэнерго и их близкие родственники».

Победителями стали Валентина Ивановна Гаркун и Елена Анатольевна Курьянова из Находки, Валентина Леонидовна Турдакина из Дальнереченска и Виктор Иванович Малышко из села Чугуевка. В следующем отопительном сезоне они не будут оплачивать услугу отопления.

Для абонентов,  оплачивающих  услуги равномерно в течение двенадцати месяцев, сертификат действует с 01.09.2013 г. по 01.09.2014 г., для остальных  - в течение отопительного сезона 2013-2014 гг., сообщила пресс-служба КГУП  "Примтеплоэнерго"

«Мы поздравляем победителей и очень рады за них. Ну, а тем, кто не вошел в это число, возможно, повезет в следующий раз. Предприятие намерено устраивать такие розыгрыши ежегодно», - говорит Галина Ли. 

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор:
Теги: Примтеплоэнерго 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru