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Примтеплоэнерго определило абонентов, которым не придется платить за отопление
Возможность выиграть сертификат на бесплатное отопление была у тех, кто не имел долгов перед теплоснабжающей компанией на 1 июля 2013 года. На днях состоялся розыгрыш сертификатов.
«Он проводился путем случайной генерации чисел, - говорит председатель комиссии по розыгрышу начальник управления сбыта КГУП «Примтеплоэнерго» Галина Ли. - Каждому лицевому счету был присвоен порядковый номер, который выбирала программа. На основании положения о проведении розыгрыша под контролем службы экономической безопасности предприятия исключались работники Примтеплоэнерго и их близкие родственники».
Победителями стали Валентина Ивановна Гаркун и Елена Анатольевна Курьянова из Находки, Валентина Леонидовна Турдакина из Дальнереченска и Виктор Иванович Малышко из села Чугуевка. В следующем отопительном сезоне они не будут оплачивать услугу отопления.
Для абонентов, оплачивающих услуги равномерно в течение двенадцати месяцев, сертификат действует с 01.09.2013 г. по 01.09.2014 г., для остальных - в течение отопительного сезона 2013-2014 гг., сообщила пресс-служба КГУП "Примтеплоэнерго"
«Мы поздравляем победителей и очень рады за них. Ну, а тем, кто не вошел в это число, возможно, повезет в следующий раз. Предприятие намерено устраивать такие розыгрыши ежегодно», - говорит Галина Ли.
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