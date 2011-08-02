Gosuslug net

На историческом, так сказать, рубеже, когда правоохранительные органы переходят на новый, полицейский этап своего развития, в Приморском крае фактически встала IT-фишка, известная как «Госуслуги».

Желающим зарегистрировать автомобиль в краевом ГИБДД традиционно объясняют: заявления теперь принимаются только через сайт «Госуслуги». То есть, имея выход в глобальную сеть, совсем не обязательно дневать и ночевать в очереди на регистрацию автомобиля, а достаточно зайти на сайт, зарегистрироваться, получить пароль доступа (через Почту России письмо с кодом придет через 10-15 дней), а дальше ждать приглашения в ГАИ для решения наболевшего регистрационного, техосмотрового или экзаменационного вопроса.

Однако увы и ах! Ноу-хау, за внедрение которого ратовали на самом пике властного олимпа, работает с большими перебоями или не работает вовсе.

Из совсем неофициальных источников, аттестацию не прошедших, стало известно, что один из сотрудников ГИБДД, имевший доступ к базе, решил сделать у себя домашний вход в базу. Чтобы не тратить попусту время на работе в поисках необходимой информации, а в тиши на домашней кухне сидеть и контролировать процесс очередности, регистрации и т.д., а заодно иметь возможность эту базу подчищать. По версии нашего источника, попытка занести своего «жучка» в программу и обрушила весь сайт, обслуживающий приморское направление.

Мы связались с пресс-службой ГИБДД УМВД РФ по Приморскому краю, где сотрудники пребывают еще в легкой эйфории от прошедшей аттестации – их приняли в полицию, но по сути нашего вопроса – почему не работает сайт краевой ГАИ - ничем помочь не могли. По словам референта пресс-службы Елены ИВАНОВОЙ, все вопросы стоит адресовать «в Москву»!

И сегодня, чтобы создать видимость работы госуслуг на портале, данные граждан, записывающиеся на очередь на оказание этих самых госуслуг, модерируются в Москве, в главном управление департамента.