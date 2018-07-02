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В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки

02 Июля 2018, 16:40 | Приморье

Виктор Станкевич уволен по собственному желанию

Исполнять обязанности директора департамента образования и науки Приморского края будет Надежда Кочурова. Приказ о ее назначении подписал глава края Андрей Тарасенко.

Надежда Кочурова приступила к исполнению обязанностей руководителя ведомства с понедельника, 2 июля. До этого должность директора департамента занимал Виктор Станкевич, который уволен по собственному желанию.

По словам врио вице-губернатора Ирины Мануйловой, первоочередная задача, которая поставлена перед новым руководителем ведомства, – подготовка образовательных организаций к началу нового учебного года.

«Вместе с тем мы активно готовим новую программу стратегии развития образования Приморского края, отрабатываем приоритетные национальные проекты. Серьезно стоит кадровый вопрос, мы должны обеспечить школы Приморья молодыми педагогами. Этим в ближайшее время и предстоит заняться новому руководителю ведомства», – отметила заместитель главы региона.

Досье "Золотого Рога":  Надежда Григорьевна Кочурова родилась 20 августа 1964 года.

С декабря 1987 по декабрь 1995 года работала библиографом, инструктором, являлась вторым секретарем Чайковского горкома ВЛКСМ Пермской области. Также занимала должность специалиста и главного специалиста комитета социальной защиты населения администрации Чайковского района Пермской области;

С 1995 года по январь 2001 года работала заведующей отделом по делам молодежи, начальником отдела по делам молодежи, председателем комитета по молодежной политике администрации города Чайковский Пермской области;

С февраля 2001 по декабрь 2006 года – председатель комитета по молодежной политике Пермской области;

С Декабря 2006 по июнь 2012 года – заместитель главы администрации Перми по социальным вопросам (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика, социальная защита);

С июня 2012 года до февраля 2015 года занимала должность заместителя председателя Правительства Пермского края по социальной сфере (образование, здравоохранение, культура, физическая культура и спорт, социальная защита, туризм, ЗАГС).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: образование  наука 



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