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В День Владивостока подводные силы Тихоокеанского флота отмечают 80-летие

02 Июля 2018, 10:03 | Приморье

На подводных крейсерах, входящих в состав объединения состоится торжественный подъём Андреевских Военно-Морских Флагов и флагов расцвечивания

История подводных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) начинается со 2 июля 1938 года, когда решением Военного совета ТОФ три подводные лодки: «Л-7» (командир капитан 3 ранга Н.И. Царульников), «Л-9» (командир капитан 3 ранга Ф.Ф. Павлов) и «Л-10» (командир капитан-лейтенант М.К. Никифоров) дивизиона морской бригады подводных лодок были передислоцированы из Владивостока на Камчатку.

Преодолев Татарский пролив 15 августа подводные лодки прибыли к новому месту дислокации. С момента прихода отряд стал именоваться отдельным дивизионом бригады подводных лодок ТОФ. Его основными задачами были: изучение и освоение побережья, разведка и отработка операций по высадке разведывательных и диверсионных групп.

К началу Великой Отечественной войны дивизион располагал достаточными средствами и возможностями для организации обороны от возможных угроз.
С первых дней войны из числа подводников был сформирован отряд добровольцев, который воевал в составе морской пехоты. Перед оставшимися силами стояла задача постоянно находиться в готовности к отражению нападения японской армии, которая дислоцировалась на северокурильских островах, в непосредственной близости от Камчатки.

За годы войны и в мирное время 17 подводникам-тихоокеанцам было присвоено звание Героя Советского Союза, а двум подводникам - звание Героя России.

В настоящее время Краснознаменные подводные силы Тихоокеанского флота представляют собой мощное объединение атомных ракетных крейсеров стратегического назначения и атомных подводных крейсеров с крылатыми ракетами, которое выполняет задачи по защите восточных рубежей России. В недавнем времени состав подводных сил ТОФ пополнился новыми атомными ракетными крейсерами стратегического назначения типа «Борей» - «Александр Невский» и «Владимир Мономах». Существуют планы по модернизации и перевооружению атомных ракетных крейсеров проекта 949А под новое оружие. Как ранее отмечалось командующим Тихоокеанским флотом, эти корабли будут адаптированы под комплекс крылатых ракет «Калибр-ПЛ». Практические работы уже ведутся на заводе «Звезда» в Приморском крае и, вероятнее всего, один из модернизированных подводных крейсеров войдёт в состав сил постоянной готовности флота после 2021 года.

По итогам прошлого года подводные силы ТОФ завоевали шесть из семи первых мест в состязаниях по боевой подготовке на Приз Главнокомандующего ВМФ. Тихоокеанцам присужден переходящий приз за выполнение стрельб баллистическими ракетами из подводного положения.  В нанесении удара крылатыми ракетами по морской цели лучшим объявлен экипаж АПЛ «Томск», а за выполнение торпедной атаки первое место присуждено многоцелевой атомной подводной лодке "Кузбасс", экипаж которой завоевал и приз в личном первенстве экипажей флотов, сообщил Деловой газете "Золотой Рог" Николай Воскресенский, начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту, капитан 2 ранга.

Сегодня на подводных крейсерах, входящих в состав объединения состоится торжественный подъём Андреевских Военно-Морских Флагов и флагов расцвечивания. Все торжественные мероприятия, приуроченные к 80-летию образованию подводных сил Тихоокеанского флота, перенесены на конец июля и будут проведены в период празднования Дня Военно-Морского флота России.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.


                                     
                      
                                        
 

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Теги: ТОФ  юбилей 



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