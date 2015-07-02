Новости от Твиттер для PR-специалистов

Руководство Twitter решило снять ограничение в 140 символов для личных (приватных) сообщений внутри социальной сети. С июля лимит равен 10 000 знакам, и их вы можете отправить кому угодно. Даже тем, кого нет в списке ваших контактов.

Решение, которое идет в разрез прежней политики компании, продиктовано желанием расширить функционал и привлечь новую аудиторию. Например, из Facebook, который активно используется для обмена информацией, но не достаточно активно - для обмена новостями.

10 000 знаков - это хорошая новость для маркетологов и пиарщиков, которые большое внимание уделяют социальным сетям. Рекламщики со всего мира уже успели обсудить новые правила.

«Теперь сможем отвечать клиентам полнее и лучше , обращаясь к ним тет-а-тет. Это также упростит жизнь компаниям из стран, языки которых насыщены длинными словами, которые очень сложно уместить в твит: Голландия, Германия, Финляндия. Это беспроигрышное решение как для брендов, так и для клиентов».

Хавьер Бюрон, основатель и СЕО SocialBro.

«Я вижу большой потенциал у этой функции: пользователи Твиттера испытывают боль, когда приходится делить ценную информацию на несколько твитов. С другой стороны, расширение функционала личных сообщений в Твиттере повлечет за собой большое давление на журналистов, которые постоянно публикую твиты-сводки. Трудно сказать «Я не видел ваше сообщение», когда ты твитил весь день. А иногда возможность спрятаться очень нужна.

Надеюсь, PR-специалисты не будут злоупотреблять своими возможностями и не начнут заваливать твиттер-ящики своими пресс-релизами».

Николь Фэллон, заместитель редактора Business News Daily.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.