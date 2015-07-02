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Новости от Твиттер для PR-специалистов

02 Июля 2015, 18:17 | Приморье

Руководство Twitter  решило снять ограничение в 140 символов для личных (приватных) сообщений внутри социальной сети. С июля лимит равен 10 000 знакам, и их вы можете отправить кому угодно. Даже тем, кого нет в списке ваших контактов.

Решение, которое идет в разрез прежней политики компании, продиктовано желанием расширить функционал и привлечь новую аудиторию. Например, из Facebook, который активно используется для обмена информацией, но не достаточно активно - для обмена новостями.

10 000 знаков  - это хорошая новость для маркетологов и пиарщиков, которые большое внимание уделяют социальным сетям. Рекламщики со всего мира уже успели обсудить  новые правила.

«Теперь сможем  отвечать клиентам полнее и лучше , обращаясь к ним тет-а-тет. Это также упростит жизнь  компаниям из стран, языки которых насыщены длинными словами, которые очень сложно уместить в твит:  Голландия, Германия,  Финляндия.  Это беспроигрышное решение как для брендов, так и для клиентов».  

Хавьер  Бюрон, основатель и СЕО SocialBro.

«Я вижу большой потенциал у этой функции:  пользователи Твиттера испытывают боль, когда приходится делить ценную информацию на несколько твитов. С другой стороны,   расширение функционала личных сообщений  в Твиттере повлечет за собой большое давление  на журналистов, которые постоянно  публикую твиты-сводки. Трудно сказать «Я не видел ваше сообщение», когда ты твитил весь день. А иногда возможность спрятаться очень нужна.

Надеюсь, PR-специалисты не будут злоупотреблять своими возможностями и  не начнут заваливать  твиттер-ящики своими пресс-релизами». 

Николь Фэллон, заместитель редактора Business News Daily.

А если вы хотите более глубокого разговора об инструментах для пиара и продвижения в социальных сетях приходите на семинар главного редактора всероссийского журнала «Пресс-служба» Тимура Асланова (г. Москва)

«PR и продвижение в интернете и социальных сетях»,

который состоится во Владивостоке 14 июля 2015 года.

Подробная программа и регистрация тут.

 Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: социальные сети  семинар  асланов  твиттер 



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