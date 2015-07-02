Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Новости от Твиттер для PR-специалистов
Руководство Twitter решило снять ограничение в 140 символов для личных (приватных) сообщений внутри социальной сети. С июля лимит равен 10 000 знакам, и их вы можете отправить кому угодно. Даже тем, кого нет в списке ваших контактов.
Решение, которое идет в разрез прежней политики компании, продиктовано желанием расширить функционал и привлечь новую аудиторию. Например, из Facebook, который активно используется для обмена информацией, но не достаточно активно - для обмена новостями.
10 000 знаков - это хорошая новость для маркетологов и пиарщиков, которые большое внимание уделяют социальным сетям. Рекламщики со всего мира уже успели обсудить новые правила.
«Теперь сможем отвечать клиентам полнее и лучше , обращаясь к ним тет-а-тет. Это также упростит жизнь компаниям из стран, языки которых насыщены длинными словами, которые очень сложно уместить в твит: Голландия, Германия, Финляндия. Это беспроигрышное решение как для брендов, так и для клиентов».
Хавьер Бюрон, основатель и СЕО SocialBro.
«Я вижу большой потенциал у этой функции: пользователи Твиттера испытывают боль, когда приходится делить ценную информацию на несколько твитов. С другой стороны, расширение функционала личных сообщений в Твиттере повлечет за собой большое давление на журналистов, которые постоянно публикую твиты-сводки. Трудно сказать «Я не видел ваше сообщение», когда ты твитил весь день. А иногда возможность спрятаться очень нужна.
Надеюсь, PR-специалисты не будут злоупотреблять своими возможностями и не начнут заваливать твиттер-ящики своими пресс-релизами».
Николь Фэллон, заместитель редактора Business News Daily.
А если вы хотите более глубокого разговора об инструментах для пиара и продвижения в социальных сетях приходите на семинар главного редактора всероссийского журнала «Пресс-служба» Тимура Асланова (г. Москва)
«PR и продвижение в интернете и социальных сетях»,
который состоится во Владивостоке 14 июля 2015 года.
Подробная программа и регистрация тут.
Новости тематики
- Глава Приморья: Мы планируем выдавать приморским детям специальные сертификаты
- Первоклассники посадили во Владивостоке Аллею в честь самих себя
- Москва для приморцев не резиновая
- Только два приморских выпускника набрали на ЕГЭ по 100 баллов по двум предметам
- В Приморье назначен новый руководитель департамента образования и науки
- Главный вуз Приморья берется за демографию
- "Горячая линия" праздника выпускников "Крылья Востока" открыта в Приморье
- Приморское образование будет курировать мать троих детей
- В Приморье ДВФУ впервые примет в магистратуру без традиционных экзаменов
- Во Владивостоке участники смены ВДЦ "Океан" познакомились с "профессиями будущего"
Новости раздела
- В Приморье наградили лучших педагогов
- "Деньги не в счет"
- Крымчан зовут учиться, лечиться и отдыхать в Приморье
- В Приморье абоненты Tele2 протестируют связь на тарифе с безлимитным интернетом
- "Разрешите подарить вам цветок просто так?"
- Текущий год во Владивостоке обещает быть богатым на выполненные дела
- Наркотики отравляют жизнь
- Туристы отправляются за дарами тайги
- Cтолица Приморья широко отметила День тигра
- Детский отдых стал еще безопаснее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В России практикуют новый вид обмана автовладельцев
- Новым главой Приморья назначен "универсальный солдат" президента
- Андрей Тарасенко: "В Приморье было тяжелее, чем на подлодке"
- Мэр Владивостока Виталий Веркеенко назвал причину своего ухода с поста
- На Владивосток надвигается Taigafest
- Правительство предлагает начислять пенсии от балды
- Банк России предупреждает жителей Приморья о финансовых мошенниках
- Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко: "Ситуация в Приморье не очень хорошая"
- Вице-мэр Владивосток подал в отставку
- На инаугурацию губернатора Хабаровского края Сергея Фургала может прийти любой желающий