"Тигр-2015" объединил студентов российских вузов на заповедной земле Сихотэ-Алиня в Приморье

Студенты продолжат обустройство экологических троп в местах обитания амурского тигра на Дальнем Востоке

1 июля на Дальнем Востоке начал свою работу второй состав студенческого экологического отряда "Тигр". В рамках проекта, организованного в 2014 году АНО "Центр "Амурский тигр", 25 молодых специалистов из шести высших учебных заведений России займутся созданием объектов инфраструктуры и благоустройством экологических троп в Сихотэ-Алинском заповеднике в Приморье, сообщает деловая газета "Золотой Рог" .

Расширение географии участников – главное нововведение экологической вахты. В отряде "Тигр", помимо "ветеранов" – студентов Приморской государственной сельскохозяйственной академии, которые в первом сезоне оборудовали экскурсионную тропу "Мыс Северный", в этом году будут работать представители Воронежского государственного аграрного университета, Санкт-Петербургской академии ветеринарной медицины, Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. Скрябина и Новосибирского государственного аграрного университета.

Студенческий палаточный лагерь в первую ночь был проверен на надежность приморским дождем.

"Несмотря на то, что студенческий отряд "Тигр" в прошлом году ударно потрудился, все же многого из задуманного сделать не успели, поэтому мы очень рады, что работу студенческих отрядов удалось сделать традиционной. Надеемся, что благодаря усилиям студентов и коллектива заповедника удастся сделать природу чуть более "удобной" для ее созерцания и свести к минимуму возможность нанесения ей "ран" нерадивыми туристами. Прошлый год доказал, что, побывав в лоне матери-природы, студенты профильных специальностей на деле привязываются к своей будущей профессии, и уже есть положительные примеры работы ребят по специальности, в том числе в области охраны амурского тигра. Хочется верить, что и нынешние "бойцы" не станут исключением", - прокомментировал начало работы студенческого отряда "Тигр" Сергей АРАМИЛЕВ, директор Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр".

В течение двух летних месяцев студентам предстоит обустроить в заповеднике экологическую тропу "Озеро Благодатное", которая, с одной стороны, проходит вдоль одноименного озера, а с другой, по живописному побережью Японского моря. В самом сердце ареала амурского тигра студенты собственными руками благоустроят новую тропу, отремонтируют смотровые вышки, расставят указатели. Все работы будут проходить под присмотром опытных бригадиров.

Дмитрий Горшков, директор Сихотэ-Алинского государственного заповедника, знакомится со студентами и рассказывает о том, как необходимо вести себя в заповедных землях Сихотэ-Алиня.

"Прошел ровно год с начала работы первого стройотряда на территории Сихотэ-Алинского заповедника. К организации нового сезона работ мы подошли с учетом ценного прошлогоднего опыта. Заповедник уже подготовил весь стройматериал, необходимый для благоустройства экологических троп и кордона Благодатное, совместно с АНО "Центр "Амурский тигр" провел закупки необходимого инструмента, обмундирования, а также продуктов питания. План работ понятен. Надеюсь, что погода нас не подведет и студенты сделают много полезного для заповедника, его обитателей и посетителей и в то же время сами получат массу приятных впечатлений о Сихотэ-Алинском заповеднике и хороший жизненный опыт", - рассказал Дмитрий ГОРШКОВ, директор Сихотэ-Алинского государственного заповедника.

Именно на территории Сихотэ-Алинского заповедника наиболее полно сохранились естественные места обитания амурского тигра. История этой особо охраняемой природной территории всегда была тесно связана с историей охраны "редкой кошки". Так, в конце 40-х годов прошлого века в этих местах обитала последняя группировка амурского тигра, благодаря которой удалось сохранить подвид и увеличить его численность в дальнейшем.

Досье "Золотого Рога": Сихотэ-Алинский государственный природный биосферный заповедник расположен на территории трех районов Приморского края: Тернейского, Красноармейского и Дальнегорского. Здесь сохранен уникальный природный комплекс, включающий большинство видов животных и растений Дальнего Востока России. В связи с этим в 1979 году на форуме ЮНЕСКО заповеднику был присвоен статус биосферного, а в 2001 году заповедник был включен в список территорий Всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Работа студенческого экологического отряда "Тигр" направлена на привлечение внимания к проблеме сохранения дикой природы в целом и амурского тигра в частности, развитие волонтерского движения и экотуризма на Дальнем Востоке, поддержку создания инфраструктуры в заповедниках и национальных парках, а также передачу студентам старших курсов необходимых для работы на охраняемых природных территориях теоретических и практических знаний и навыков.

Дарья Кисиленко, студентка четвертого курса Приморской государственной сельскохозяйственной академии по направлению «Лесное дело», готовит первый завтрак для лагеря.

Проект осуществляется при финансовой поддержке Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" и компании АО "Техснабэкспорт".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.