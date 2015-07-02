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У истоков становления Владивостока стояли неисправимые "авантюристы" и романтики
- Для того чтобы решиться приехать в незнакомое, не обустроенное, практически дикое место на «краю земли», надо было быть не просто смелым человеком - настоящим авантюристом, в хорошем смысле этого слова, - уверена Нелли Григорьевна МИЗЬ, известный приморский краевед-исследователь, Почетный житель г. Владивостока - гость деловой газеты "Золотой Рог".
Братья Конрады
- Сложно сказать, какая сила двигала братьями-швейцарцами по фамилии КОНРАД, когда они решили вдруг вместе со своей 60-летней тетушкой перебраться в Россию, да еще в далекий Владивосток. В качестве места жительства они выбрали полуостров Песчаный и организовали там замечательное фермерское хозяйство: поначалу выписывали породистых коров из-за границы, затем вывели собственную, очень продуктивную породу и начали выпускать не что иное, как швейцарский сыр, да еще и около 20 сортов! Cлава о них простиралась далеко за пределами края. Это было лучшее молочное хозяйство во всей Восточной Сибири. Один из братьев, Симон Конрад, оказался настоящим фанатом своего дела, о чистоте и комфорте его коровников, где не разрешалось не то что кричать - повышать голос, - ходили легенды. Коровы платили ему тем же - высокими удоями и очень вкусным молоком. Помимо коров в хозяйстве был крупный питомник племенного рогатого скота. Хозяйство процветало вплоть до революции. Уже после прихода советской власти на Песчаном при таинственных обстоятельствах был убит брат Симона, а сам он умер во Владивостоке в 1927 году.
Молочные реки Гольденштедта
Немец по происхождению, ученый агроном Карл Георгиевич ГОЛЬДЕНШТЕДТ прибыл во Владивосток по делам службы. С 1870 года он был чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Приморской области, и благодаря его исследованиям были реализованы многие проекты по землеустройству и садоводству края. А спустя пять лет он решил уйти в свободное плавание, завел собственное хозяйство, начал культивировать дикие растения, открыл молочную ферму. А в 1892 году он приобрел 600 десятин земли на полуострове Де-Фриз и создал там знаменитое Новогеоргиевское имение. Начал разводить племенной рогатый скот, выписал производителей и маток ольденбургской и голландской пород, затем вывел собственную, обзавелся лошадьми, свиньями, козами, индюками и курами, выращивал в промышленных масштабах кормовые культуры, овощи и злаки, оснастил хозяйство самым современным на тот момент оборудованием и стал кормить не только Владивосток, но и другие районы Дальнего Востока. Он буквально «заливал» регион молоком, а его капусту покупали аж в Порт-Артуре.
Благодаря этому талантливому и энергичному человеку на протяжении трех десятков дореволюционных лет Де-Фриз играл значительную роль в социально-экономической жизни Владивостока. А о том, что представляло собой Новогеоргиевское имение, какие роскошные дачи в нем находились, какие интересные люди там собирались, очень живописно рассказала в своих письмах американка Элеонора ПРЕЙ, отдыхавшая там почти два десятка лет.
«Пионер» Семенов
Купец первой гильдии, первый выборный староста Владивостока Яков Лазаревич СЕМЕНОВ родился в Минусинске, затем оказался в Николаевске-на-Амуре, а потом переехал во Владивосток. Это было в 1861 году. Примечательно, что именно он стал первым гражданским жителем города. Впрочем, ему во многом предстояло быть первым, будь то налаживание торговых связей с Китаем и Японией или организация промысла морской капусты, в котором он был непревзойденным экспертом. Он не только добывал большой ассортимент морепродуктов, но и занимался их переработкой, получая высокие награды на российских ярмарках. При этом был активным общественным деятелем, финансировал научно-исследовательские работы, библиотеки и учебные заведения города. Его именем была названа одна из центральных улиц Владивостока, которую в советское время переименовали в Колхозную, но затем все же вернули прежнее название - Семеновская.
Настоящий голова Федоров
Купца первой гильдии, первого городского голову, сооснователя Общества изучения Амурского края Михаила Кузьмича ФЕДОРОВА из Херсона во Владивосток привела тяга к романтике. Его карьера начиналась с должности простого мастерового в Черноморском экипаже. С 1871 года он уже служил механиком на одном из владивостокских пароходов и настолько влюбился в город и его окрестности, что после выхода в отставку решил остаться. Тем более что к тому времени он накопил денег и смог завести собственное дело. Начал с того, что приобрел небольшой пассажирский пароход, и стал возить пассажиров и грузы по реке Суйфун, затем построил завод, лесопилку, несколько городских зданий, стал активно развивать торговое мореплавание… В 1875 году его избрали первым городским головой, и это единственный руководитель города, бывший на посту почти 20 лет, с небольшими перерывами. Бухта Федорова в черте Владивостока названа его именем.
Театральный след Куперов
Американца Карла Генри КУПЕРА, одного из первых купцов Владивостока, больше всего потрясло многоязычие и многонациональность населения города. Он без памяти влюбился в красивую китаянку, встретившуюся ему как-то на одной из улиц, женился на ней, она приняла православие (ее крестным отцом стал Яков Семенов) и счастливо прожил всю жизнь. Семья владела несколькими доходными домами, осуществляла каботажные перевозки. Кстати, именно китаянка Мэри КУПЕР организовала один из первых театров Владивостока, на сцене которого в 1873 году прошел первый спектакль -«Гамлет».
Владивостокский Савва Морозов
Будущий меценат, купец первой гильдии и крупный строительный подрядчик Михаил Иванович СУВОРОВ родился в крестьянской семье в Костромской губернии. Окончив школу строительных десантников, попал на службу во Владивосток и после ее окончания решил остаться в городе. Не ясно, где и при каких условиях крестьянский сын получил хорошее образование, что помогло ему в дальнейшем стать одним из самых успешных людей Владивостока, тем не менее это случилось. Ему доверяли самые ответственные стройки города (в частности, Арка Цесаревича, Восточный институт и другие известные объекты - его рук дело), он владел лесопильным и горнорудным производствами, слесарным заводом. При этом был чрезвычайно щедрым человеком, много зарабатывал и много отдавал на общественные нужды, помогал простым владивостокцам, в т. ч. оплачивал учебу детям из бедных семей. На Набережной,12 до сих пор стоит его дом.
Конечно, это далеко не все из тех удивительных людей разного сословия и происхождения, создававших славу Владивостоку. Их было много - влюбленных в этот особенный город у моря, желавших ему процветания и подтверждавших это своими действиями и поступками. Они были разными, у каждого из них была своя причина перебраться на «край земли» и свой мотив сделать его краше, комфортнее для проживания и сильнее. Что мы можем сделать в ответ? Хотя бы бережно чтить память о них.
Многие из пионеров Владивостока покоятся на Покровском кладбище. Всего лишь 25 лет назад одноименный городской парк получил статус мемориального, а сегодня вновь ведутся разговоры о том, чтобы превратить его в место развлечений, лишив заслуженного статуса. Хочется верить, что это не случится, хотя бы в память о тех, кем гордился и дорожил Владивосток у истоков своего становления.
Записала Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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