Владивосток отмечает юбилейный 155-й день рождения

2 июля столица Приморья отмечает 155-летие со дня основания. В этом году День города пройдет под девизом «Владивосток - открытый, молодой, любимый», сообщает деловая газета "Золотой Рог". Открытый - принято правительственное решение о внесении в Госдуму законопроекта о создании Свободного порта Владивосток… Молодой - ведь наш город по-прежнему молод Душой… И, наконец, любимый - для каждого из нас!

Празднование Дня города давно вошло в нашу жизнь. Без него мы не представляем наше приморское лето. Мы ждем этот день, чтобы снова всем встретиться на улицах и площадях родного Владивостока.

Юбилейная дата будет отмечена как праздничными мероприятиями, так и весомыми подарками.

Что же приготовили владивостокцам городские власти в этом году?

Берег здоровья…

Создать во Владивостоке вдоль берега Амурского залива максимально протяженную и непрерывную пешеходную зону - такую задачу два года назад поставил специалистам городской администрации глава Владивостока Игорь Пушкарев. О возможности длительных пеших прогулок вдоль берега моря в городской черте мечтало не одно поколение горожан. И вот теперь это становится реальностью.

«Первый участок «Берега здоровья» будет открыт ко Дню города, он пройдет вдоль моря от стадиона Морского государственного университета имени Г.И. Невельского до Спортивной набережной. И мы уже рассматриваем второй этап - от спортивного комплекса «Олимпиец» до мыса Кунгасного. Мы прошли по будущей тропе здоровья, посмотрели и обсудили все тонкости реализации проекта. Параллельно планируем здесь сделать и дорогу, которая соединит Кунгасный с ул. Батарейной», - заявил мэр.

Тропа здоровья - асфальтированная дорожка шириной от 2 до 3,5 метров - будет проложена максимально близко к морю - как позволяют сложившиеся условия. В перспективе непрерывная пешеходная «нить» протянется от Токаревской Кошки до Второй Речки.

Самым сложным в реализации проекта стало освобождение береговой линии. Необходимо было установить правообладателей всех земельных участков, провести встречи и переговоры с десятками собственников и пользователей земли. Ведь за несколько последних десятилетий вдоль берега построено множество объектов, и стройки продолжаются, а сквозной проход вдоль побережья во многих местах по разным причинам оказался перегорожен.

Но многие собственники и арендаторы прибрежных территорий позитивно откликнулись на реализацию во Владивостоке проекта «Берег здоровья», став партнерами городских властей. Где-то застройщик отодвинул строительный забор, в другом месте собственники открыли свои территории для «тропы», согласившись, что «Берег здоровья» - прекрасный проект, необходимый для жителей и гостей города.

В дальнейшем «Берег здоровья» будет расти не только в длину, но и, по возможности, в ширину: по мере завершения строек, окончания договоров пользования некоторыми земельными участками вдоль дорожки могут появиться спортивные, детские площадки, а также дополнительные метры для велосипедистов.

«Тропа здоровья» - еще один проект, который раскрывает город морю, позволяет жителям пользоваться этим подарком природы. За последние годы Владивосток приобрел новые благоустроенные объекты - набережную Цесаревича, Университетскую набережную на берегу бухты Аякс, также жители города оценили новую дорогу к Токаревскому маяку.

…две объездные дороги

Еще одним весомым подарком для горожан к Дню рождения Владивостока стали две объездные дороги.

23 июня Игорь Пушкарев торжественно открыл движение по новой объездной дороге, берущей свое начало от дома №133/4 по проспекту Красного знамени и выходящей к дому № 5 по ул. Котельникова. Так что теперь жители микрорайона могут быстрее добираться до нужных адресов, не выезжая в район кольца 3-ей Рабочей.

Отметим, что на данной дороге был проведен полный комплекс ремонтных работ, уложено асфальтобетонное покрытие, для обеспечения безопасности дорожные службы установили барьерное ограждение. Кроме этого, здесь была сделана новая подпорная стена.

Еще одна объездная дорога - от «Варяга» до «Зари» - будет открыта для движения 2 июля.

Реконструкция этой объездной дороги через лес началась в этом году по распоряжению главы Владивостока. Трасса берет свое начало от дома №96 на улице Русской и выходит к дому №125 по ул. Лесной и дальше на основную трассу в районе «Зари». Новая объездная дорога с асфальтобетонным покрытием существенно разгрузит район Второй Речки.

Кроме этого, в этом году планируется сдать в эксплуатацию и дорогу от Снеговой до Горностая.

…и обширная праздничная программа

Театрализованное шествие, десятки тематических мероприятий, которые пройдут в скверах, школах искусств и библиотеках, на набережных и на центральной площади города, творческие фестивали и концерты российских звезд - такую обширную и интересную программу празднования 155-летия Владивостока подготовила для горожан администрация краевого центра. Перечислим лишь некоторые из них.

2 июля центральную площадь украсит необычное фотопанно «Город в лицах». Огромный баннер будет состоять из фотографий жителей города на фоне его мостов, набережных, улиц и домов.

Со 2 по 4 июля в приморской столице пройдет необычное действо - фестиваль «Шаг навстречу». На городских улицах развернутся выставки, состоятся театральные представления, учреждения культуры и эстетические студии проведут для горожан открытые уроки, а баристы приготовят кофе. Для малолетних горожан в сквере Суханова заработает «Читальная лужайка».

Все три праздничных дня в разных районах краевого центра в рамках концертной программы будут звучать мелодии и песни о городе у моря и родной стране. Но, пожалуй, самое многолюдное действо развернется на центральной площади города. 3 июля в 19 часов здесь на сцену выйдут владивостокские артисты, а в 20 часов начнется концерт звезды российской эстрады Елены ВАЕНГИ.

Тем временем над Спортивной гаванью зазвучат мелодии рояля, а 4 июля у фонтана на Спортивной набережной пройдет заключительный концерт фестиваля «С юбилеем тебя, Владивосток».

4 июля городские власти приглашают горожан принять участие в театрализованном шествии, которое пройдет по главной улице краевого центра. Впервые подобное мероприятие состоялось в честь 153-й годовщины Владивостока - по Светланской тогда прошло около 60 тысяч жителей города.

По завершении шествия на центральной площади начнут свою работу тематические площадки, дневная и вечерняя концертные программы. Праздничные мероприятия состоятся также на набережной Спортивной гавани и в городских скверах.

Финальным аккордом торжества станет красочный фейерверк, который в 22 часа можно будет увидеть сразу в трех точках Владивостока: на площади Борцов Революции, в поселке Трудовое и на острове Русском.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.