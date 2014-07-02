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Почетный железнодорожник въехал в Общественную палату Приморского края

02 Июля 2014, 17:15 | Приморье

Общественная палата Приморского края вновь работает в полном составе. На июньской сессии краевого Заксобрания депутаты заполнили единственную вакансию в Общественную палату (ОП), избрав в нее сопредседателя совета почетных граждан Владивостока, почетного железнодорожника РФ Валерия ТАРАБАРОВА.

Вице-спикер ЗСПК Джамбулат ТЕКИЕВ напомнил, что в мае текущего года в связи со смертью были прекращены полномочия члена ОП Якова КАНА. Депутат проинформировал коллег о том, что на вакантное место предложена кандидатура почетного железнодорожника РФ Валерия Тарабарова, которую уже поддержал профильный комитет.

В поддержку кандидатуры также высказались председатель фракции «ЕР» в ЗСПК Сергей СОПЧУК и первый вице-губернатор Приморья Александр КОСТЕНКО, который назвал Валерия Тарабарова «самым достойным человеком». Вопросов единственному кандидату в Общественную палату депутаты не задавали, а других кандидатур на рассмотрение депутатского корпуса не вносилось.

Согласно регламенту, по данному вопросу необходимо было провести рейтинговое голосование, что и было сделано. В голосовании приняло участие 26 депутатов, за исключением троих коммунистов. Один бюллетень был признан недействительным, а против кандидатуры Валерия Тарабарова проголосовал лишь один депутат. Таким образом, Валерий Трофимович стал новым членом Общественной палаты, которая теперь работает в полном составе (30 человек).

Напомним, что Законодательное Собрание имеет право назначить пятерых членов Общественной палаты, чем депутаты и воспользовались при формировании ОП в январе этого года. Однако в апреле скончался председатель Совета ветеранов Владивостока Яков Кан, включенный в Общественную палату как раз по квоте ЗСПК.

Валерий Тарабаров родился 11.09.1944 г. в селе СоловьевкаДальнереченского района Приморья. С 1960 по 1963 гг. обучался в Хабаровском техникуме железнодорожного транспорта. Был призван в ряды вооруженных сил. Вся дальнейшая трудовая деятельность связана с ДВЖД. Работал дежурным по станции, начальником станций Мыс Чуркин и Владивосток; начальником от­дела движения и заместителем начальника управления дороги. С 1988 по 2006 годы - начальник Владивостокского отделения. Награжден орденами Почета, Дружбы и Петра Великого 2-й степени, Серафима Саровского и 17 медалями. Удостоен почетного звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации», «Почетный железнодорожник»; «За безупречный труд на федеральном транспорте. 30 лет»; «Лучшему управленцу России». Имеет ученую степень «Доктор транспорта». Почетный профессор ДВГУПСа. Сопредседатель Совета почетных граждан г. Владивостока.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: общественная палата 



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