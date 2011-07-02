Собирать справки будут чиновники

Изменение в краевой закон "О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере" позволит гражданам собирать меньше справок при оформлении социальной выплаты на оплату коммунальных услуг.

Приморские депутаты в соответствии с требованиями федерального законодательства об организации предоставления государственных и муниципальных услуг, внесли изменения в краевой закон "О защите прав граждан в жилищно-коммунальной сфере".

Согласно поправкам, гражданину теперь не обязательно предоставлять некоторые документы в тех случаях, когда информация, необходимая для назначения социальной выплаты на оплату за отопление и горячее водоснабжение, может быть получена территориальными подразделениями социальной защиты самостоятельно с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия. Речь, в частности, идет о справке о составе семьи и лицах, зарегистрированных по данному адресу. Кроме того, заявление с указанием способа получения социальной выплаты и документы могут быть представлены с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети "Интернет".