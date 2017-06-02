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Приморье готовится отмечать День России
Более 10 локальных праздничных площадок во Владивостоке и в Артеме будут открыты в День России, 12 июня.
По информации департамента внутренней политики, мероприятия начнутся с 12.00 и продлятся до самого вечера.
«Большой праздник пройдет на набережной ДВФУ. Здесь для приморцев подготовлена интересная концертная программа, спортивные мероприятия и выставки. Необычным дополнением станут мастер-классы по современным парным танцам. Все желающие смогут присоединиться к танцорам или полюбоваться искусным исполнением хореографов», – отметили в ведомстве.
Помимо этого, на набережной ДВФУ пройдет костюмированный бал, танцоры которого исполнят вальс, кадриль и другие танцевальные номера.
Мероприятия начнутся с 12.00 и продлятся до самого вечера
«Интересная программа запланирована на Корабельной набережной – здесь пройдет парад байкеров с демонстрацией государственной символики и праздничный концерт. На Спортивной набережной и около спортивного комплекса "Олимпиец" – спортивные состязания и шоу», – добавили в департаменте.
День России всех желающих приглашают отпраздновать и на территории комплекса «Приморское кольцо» в Артеме. На протяжении всего дня здесь будет предоставлен свободный вход в «Ринго-парк», а на все развлечения, в том числе и картинг, будет действовать скидка в 50%. Кроме того, здесь также пройдут культурно-массовые мероприятия для всей семьи.
Напомним, День России (до 2002 года День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР) отмечается ежегодно с 1992 года. Сегодня День России – символ национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины. Это праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей на основе закона и справедливости. В этот день по всей стране проходит множество торжественных и праздничных мероприятий, в которых принимают участие жители России всех возрастов. Главные торжества проходят в Москве на Красной площади и оканчиваются грандиозным салютом в честь Дня России.
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