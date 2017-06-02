Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жители Владивостока могут "сфокусировать" ракурс на столицу Приморья
Темы, которые будут заданы фотографам проекта "Посмотри на Владивосток*2017", могут назвать и горожане, и гости столицы Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
2 июля, в День Рождения города, состоится презентация фотоальбома «Посмотри на Владивосток *2016» и вернисаж одноименной выставки. Там же будут объявлены и номинации проекта 2017 года.
Темы, через которые фотографам предлагается смотреть на Владивосток, могут назвать и горожане, и гости столицы Приморья. Из поступивших предложений и будут выбраны новые номинации.
Фотопроекту «Посмотри на Владивосток» уже 5 лет. За эти годы были представлены фотографии в номинациях «Архитектура», «Море», «Повседневность», «События», «Портрет», «Натюрморт», «Профессия», «Ретро», «Спорт», «Детство», «Семья», «Места памяти», «Школа», «Транспорт».
Меж тем, у Владивостока еще много ракурсов: отправляйте свои предложения по номинациям 2017 года продюсеру проекта Марине Бариновой – m-barinova@list.ru.
Лучшие фотографии предыдущих сезонов и все снимки «Посмотри на Владивосток *2016» можно увидеть на сайте www.LookAtVladivostok.ru.
Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер проекта "Посмотри на Владивосток".
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Жители Владивостока могут "сфокусировать" ракурс на столицу Приморья
- Интеллектуальная игра "Биржа ума" пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2017 во Владивостоке
- В Приморье "Владмама" начинает акцию "Поддержи выпускника детского дома"
- Для "Медиаполигона" во Владивостоке будут искать "созидателей"
- "Золотому Рогу" двадцать пять – "бумага" ягодка опять!
- Владивосток. По улице - в историю
- Владивостоку к дню рождения подарят фотоальбом
- Стоимость участия в Дальневосточном МедиаСаммите-2017 во Владивостоке повысится с 25 мая
- Итоги фотоконкурса "Дальний Восток в объективе пресс-служб" подведут на Дальневосточном МедиаСаммите
- 1,5 тысячи человек зарегистрировались на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивостоке
Новости раздела
- Приморье готовится отмечать День России
- Жители Владивостока могут "сфокусировать" ракурс на столицу Приморья
- Секция "Эффективная защита бренда в информационном пространстве" пройдет на Дальневосточном МедиаСаммите-2017
- Владивостокский Арбат очистят от машин
- Интеллектуальная игра "Биржа ума" пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2017 во Владивостоке
- В Приморье "Владмама" начинает акцию "Поддержи выпускника детского дома"
- Водителей поделят на опытных и возрастных
- За дороги в Приморье взялись общественники
- В Приморье таможня дала "добро" северокорейскому парому
- Для "Медиаполигона" во Владивостоке будут искать "созидателей"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье продолжается преследование рыболовной компании "Восток-1"
- Очередная ракета из Северной Кореи долетела до зоны Японии
- Прогулки по Пхеньяну: Город в обычной жизни - в условиях санкций, изоляции, без паники
- Дальний Восток пытается ухватиться за въездной туризм
- Приморский парусник "Надежда" могли захватить пираты
- Бюджетники и военнослужащие первыми в Приморье переходят на новую платежную систему "МИР"
- Дальневосточные ученые могут поддержать кандидатуру Александра Сергеева в президенты
- Губернатор китайской провинции Хэйлунцзян пообещал Приморью миллиарды долларов инвестиций
- Авторынки Приморья: 70% машин в продаже без ПТС
- "Золотому Рогу" двадцать пять – "бумага" ягодка опять!