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Жители Владивостока могут "сфокусировать" ракурс на столицу Приморья

02 Июня 2017, 13:18 | Приморье

Темы, которые будут заданы фотографам проекта "Посмотри на Владивосток*2017", могут назвать и горожане, и гости столицы Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

2 июля, в День Рождения города,  состоится презентация фотоальбома «Посмотри на Владивосток *2016» и вернисаж одноименной выставки. Там же будут объявлены и номинации проекта 2017 года.

Темы, через которые фотографам предлагается смотреть на Владивосток, могут назвать и горожане, и гости столицы Приморья. Из поступивших предложений и будут выбраны новые номинации.

Фотопроекту «Посмотри на Владивосток» уже 5 лет. За эти годы были представлены фотографии в номинациях «Архитектура», «Море», «Повседневность», «События», «Портрет», «Натюрморт», «Профессия», «Ретро», «Спорт», «Детство», «Семья», «Места памяти», «Школа», «Транспорт».

Меж тем, у Владивостока еще много ракурсов: отправляйте свои предложения по номинациям 2017 года продюсеру проекта Марине Бариновой – m-barinova@list.ru.

Лучшие фотографии предыдущих сезонов и все снимки «Посмотри на Владивосток *2016» можно увидеть на сайте www.LookAtVladivostok.ru.

Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер проекта "Посмотри на Владивосток".

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: посмотри на владивосток  фотоконкурс 



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