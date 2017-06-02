Жители Владивостока могут "сфокусировать" ракурс на столицу Приморья

Темы, которые будут заданы фотографам проекта "Посмотри на Владивосток*2017", могут назвать и горожане, и гости столицы Приморья, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

2 июля, в День Рождения города, состоится презентация фотоальбома «Посмотри на Владивосток *2016» и вернисаж одноименной выставки. Там же будут объявлены и номинации проекта 2017 года.

Темы, через которые фотографам предлагается смотреть на Владивосток, могут назвать и горожане, и гости столицы Приморья. Из поступивших предложений и будут выбраны новые номинации.

Фотопроекту «Посмотри на Владивосток» уже 5 лет. За эти годы были представлены фотографии в номинациях «Архитектура», «Море», «Повседневность», «События», «Портрет», «Натюрморт», «Профессия», «Ретро», «Спорт», «Детство», «Семья», «Места памяти», «Школа», «Транспорт».

Меж тем, у Владивостока еще много ракурсов: отправляйте свои предложения по номинациям 2017 года продюсеру проекта Марине Бариновой – m-barinova@list.ru.

Лучшие фотографии предыдущих сезонов и все снимки «Посмотри на Владивосток *2016» можно увидеть на сайте www.LookAtVladivostok.ru.

Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер проекта "Посмотри на Владивосток".