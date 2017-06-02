Секция "Эффективная защита бренда в информационном пространстве" пройдет на Дальневосточном МедиаСаммите-2017

Эксперты юридической фирмы "Городисский и Партнеры" Николай Птицын (Владивосток) и Евгений Александров (Москва) расскажут, как защитить интеллектуальную собственность в Интернете на площадке МедиаСаммита-2017, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.

О брендах, создании товарных знаков и защите интеллектуальной собственности эксперты будут говорить с медиа-креативщиками и собственниками бизнеса на секции "Эффективная защита бренда в информационном пространстве" 8 июня. Вход на секцию — свободный.

— Деятельность в области маркетинга и рекламы, работа средств массовой информации, а также, безусловно, любая предпринимательская активность, говоря образно, "пронизана" и "оплетена", различными объектами интеллектуальной собственности. И это вряд ли можно назвать преувеличением, — считает адвокат, поверенный патентный РФ, представитель юридической фирмы "Городисский и Партнеры" во Владивостоке Николай Птицын.

— В рамках нашей секции будем говорить о том, что на самом деле, с точки зрения законодательства, называют "брендом", "брендингом", "логотипом", "фирменным знаком", и какие существуют меры защиты интеллектуальной собственности от неправомерного использования и копирования.

По словам спикера, отдельное внимание на секции будет посвящено вопросам правоотношений между медиа и бизнесом и использованию интеллектуальной собственности в интернете.

— Интеллектуальная собственность, и тем более средства индивидуализации, – это важный компонент, необходимый для эффективного осуществления предпринимательской деятельность в любой стране, — считает кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ, руководитель юридического отдела, партнер юридической фирмы "Городисский и Партнеры" Евгений Александров. — Каждый предприниматель стремиться добиться узнаваемости и популярности среди потребителей, так как это способствует развитию бизнеса.

Обеспечение узнаваемости – это одна из функций, которую должны выполнять средства индивидуализации.

Добиться узнаваемости, считает эксперт, невозможно без своевременной защиты интеллектуальной собственности. И это, в первую очередь, не столько разрешение юридических споров, сколько защита объектов ИС через оформление прав на средства индивидуализации, например, регистрация товарного знака, формирование документов, которые подтверждают коммерческое обозначение и так далее.

— Тематика нашей секции учитывает специфику Дальневосточного МедиаСаммита, как отраслевой конференции специалистов в области СМИ, общественных отношений и информационных технологий, — рассказал Евгений Александров.

— Считаю, что принять участие в нашей секции будет полезно не только указанным специалистам в области рекламы, СМИ и маркетинга, но и представителям бизнес-сообщества, поскольку именно они чаще всего являются заказчикам и владельцами объектов интеллектуальной собственности.

Досье "Золотого Рога": Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли. В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.