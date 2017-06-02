Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Секция "Эффективная защита бренда в информационном пространстве" пройдет на Дальневосточном МедиаСаммите-2017
Эксперты юридической фирмы "Городисский и Партнеры" Николай Птицын (Владивосток) и Евгений Александров (Москва) расскажут, как защитить интеллектуальную собственность в Интернете на площадке МедиаСаммита-2017, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер события.
О брендах, создании товарных знаков и защите интеллектуальной собственности эксперты будут говорить с медиа-креативщиками и собственниками бизнеса на секции "Эффективная защита бренда в информационном пространстве" 8 июня. Вход на секцию — свободный.
— Деятельность в области маркетинга и рекламы, работа средств массовой информации, а также, безусловно, любая предпринимательская активность, говоря образно, "пронизана" и "оплетена", различными объектами интеллектуальной собственности. И это вряд ли можно назвать преувеличением, — считает адвокат, поверенный патентный РФ, представитель юридической фирмы "Городисский и Партнеры" во Владивостоке Николай Птицын.
— В рамках нашей секции будем говорить о том, что на самом деле, с точки зрения законодательства, называют "брендом", "брендингом", "логотипом", "фирменным знаком", и какие существуют меры защиты интеллектуальной собственности от неправомерного использования и копирования.
По словам спикера, отдельное внимание на секции будет посвящено вопросам правоотношений между медиа и бизнесом и использованию интеллектуальной собственности в интернете.
— Интеллектуальная собственность, и тем более средства индивидуализации, – это важный компонент, необходимый для эффективного осуществления предпринимательской деятельность в любой стране, — считает кандидат юридических наук, патентный поверенный РФ, руководитель юридического отдела, партнер юридической фирмы "Городисский и Партнеры" Евгений Александров. — Каждый предприниматель стремиться добиться узнаваемости и популярности среди потребителей, так как это способствует развитию бизнеса.
Обеспечение узнаваемости – это одна из функций, которую должны выполнять средства индивидуализации.
Добиться узнаваемости, считает эксперт, невозможно без своевременной защиты интеллектуальной собственности. И это, в первую очередь, не столько разрешение юридических споров, сколько защита объектов ИС через оформление прав на средства индивидуализации, например, регистрация товарного знака, формирование документов, которые подтверждают коммерческое обозначение и так далее.
— Тематика нашей секции учитывает специфику Дальневосточного МедиаСаммита, как отраслевой конференции специалистов в области СМИ, общественных отношений и информационных технологий, — рассказал Евгений Александров.
— Считаю, что принять участие в нашей секции будет полезно не только указанным специалистам в области рекламы, СМИ и маркетинга, но и представителям бизнес-сообщества, поскольку именно они чаще всего являются заказчикам и владельцами объектов интеллектуальной собственности.
Досье "Золотого Рога": Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли. В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Секция "Эффективная защита бренда в информационном пространстве" пройдет на Дальневосточном МедиаСаммите-2017
- Судебные процессы, связанные с Игорем Пушкаревым, запутываются все сильнее
- Не давайте взятку!
- Многодетные семьи предложили селить в специализированных поселениях
- Нотариат на пути перемен
- Участники МедиаСаммита-2017 увидят Дальний Восток в объективе пресс-служб
- Эксперты обсудили первый год реализации закона о "дальневосточном гектаре"
- Тихоокеанский флот начал подготовку к параду Победы во Владивостоке
- Бизнесмены озаботились наследством
- Приморский край совершил прорыв в развитии государственно-частного партнерства
Новости раздела
- Секция "Эффективная защита бренда в информационном пространстве" пройдет на Дальневосточном МедиаСаммите-2017
- Владивостокский Арбат очистят от машин
- Интеллектуальная игра "Биржа ума" пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2017 во Владивостоке
- В Приморье "Владмама" начинает акцию "Поддержи выпускника детского дома"
- Водителей поделят на опытных и возрастных
- За дороги в Приморье взялись общественники
- В Приморье таможня дала "добро" северокорейскому парому
- Для "Медиаполигона" во Владивостоке будут искать "созидателей"
- Судебные процессы, связанные с Игорем Пушкаревым, запутываются все сильнее
- Общество без барьеров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье продолжается преследование рыболовной компании "Восток-1"
- Очередная ракета из Северной Кореи долетела до зоны Японии
- Приморский парусник "Надежда" могли захватить пираты
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова станет экспертом Дальневосточного МедиаСаммита
- Директор по развитию "Лайфхакера" приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивосток
- Дальний Восток пытается ухватиться за въездной туризм
- Прогулки по Пхеньяну: Город в обычной жизни - в условиях санкций, изоляции, без паники
- Экономика России продолжает восстанавливаться
- Хакер из Приморья предстанет перед судом
- В Приморье депутат хотел помочь предпринимателю за 1 млн рублей