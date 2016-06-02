Всемирный фонд дикой природы открывает свою площадку в Ботаническом саду Владивостока

6 июня во Владивостоке Всемирный фонд дикой природы (WWF) открывает свою площадку в Ботаническом саду Владивостока. Событие приурочено к Всемирному дню окружающей среды - Российскому Дню эколога, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Сотрудники Амурского филиала WWF России и Ботанического сада-института ДВО РАН, приглашают всех желающих на торжественное открытие площадки Всемирного фонда дикой природы, которое состоится в 14:00. Кодовое слово «панда» дает право на бесплатный вход, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

На постоянно действующей площадке, обустроенной на туристической тропе Ботсада, пройдет полевой урок «Дай пять», тигриная викторина, экологические подвижные игры. Победители этих мини-соревнований не останутся без небольших призов. Здесь будет сделать фотографию на память с главными героями праздника – Тигром и Пандой и получить «задание» на лето – выучить стихотворение про тигра или леопарда, чтобы рассказать его на День тигра в павильоне Амурского филиала WWF России.