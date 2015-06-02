Школьники Приморья подключились к "ЭкоДесанту"

В Приморье на глазах молодого поколения преображается территория, на которой в ближайшем будущем будет реализован проект по созданию морского порта, пишет деловая газета "Золотой Рог".

Чистые воздух, вода, земля - важнейшие составляющие экологического благополучия. Поддерживать его - дело нужное и ответственное. Именно этим занимаются ребята Романовской школы, которые в составе экологического десанта в очередной раз прибыли на побережье бухты Теляковского и провели его санитарную очистку.

Ребята - члены школьного экологического кружка «Чистая планета» - вместе со своим руководителем, учителем географии и химии Дарьей ГОНЧАРОВОЙ и раньше принимали участие в подобных мероприятиях. Но в акции «ЭкоДесант», инициатором которой является руководство ООО «Морской порт «Суходол», участвуют второй год подряд.

- Можно сказать, что проведение данной акции преследовало две цели, - говорит заместитель генерального директора предприятия Игорь САДОВ, принявший участие в экологическом субботнике. - Во-первых, это санитарная очистка береговой линии, а во-вторых, просветительская деятельность, приобщение детей к чистоте. Ведь на побережье не весь мусор вынесен волнами: большая его часть оставлена здесь людьми. Ребята должны усвоить и понять, что на самом деле чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Хочется подчеркнуть, что исполнение проекта строительства специализированного порта в бухте Теляковского должно гарантировать безопасную среду проживания и труда.

Шестнадцать школьников разделились на группы, каждая из которых была закреплена за определенным участком. Мешки то и дело наполнялись «разнокалиберным» мусором, в большинстве своем - стеклянными и пластиковыми бутылками, жестяными банками. Были и более оригинальные находки, например каблуки от женских туфель, подошвы ботинок, рваные ласты, кожаные перчатки. Встретился на пути юных экологов даже ватный матрас! А из моря машина вытянула большой перепутавшийся моток полипропиленовой упаковочной ленты.

Не один километр за время экологического субботника «намотал» восьмиклассник Вадим ПОДХАЛЮЗИН, которому было поручено стаскивать наполненные отходами мешки от места жуткой свалки к пункту взвешивания. Более чем за два часа совместными усилиями с участка протяженностью 3,5 километра было собрано 400 кг мусора - на 100 кило больше, чем в прошлом году! Отходы, аккуратно упакованные в мусорные мешки, в тот же день были вывезены с берега и утилизированы.

Так на глазах молодого поколения постепенно преображается территория, на которой в ближайшем будущем будет реализован масштабный проект по созданию морского порта.

- Три года назад с ребятами очищали бухту Суходол в районе села Речица, - говорит Дарья Александровна. - Это был наш первый опыт! Потом представители морского порта вышли на департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края с запросом о проводимых на нашей территории акциях. Узнав об экологическом объединении «Чистая планета» и его деятельности, в прошлом году школе предложили участвовать в акции «ЭкоДесант» и провести санитарную очистку побережья бухты Теляковского. Так как мы живем в непосредственной близости от нее и также заинтересованы в чистоте берега, то, конечно, с радостью согласились. Инициаторы взяли на себя все организационные и финансовые вопросы и вот уже второй раз мы с детьми выехали сюда.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.