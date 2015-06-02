В Приморье родители получат компенсацию за отдых детей

Вице-губернатор Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ отметила, что в 2015 году родители смогут, как и прежде, получить компенсацию за приобретенные путевки либо купить их сразу по льготной цене. Разницу компенсирует краевой бюджет, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

«Компенсация родителям составит 50 процентов от стоимости путевки, но не более восьми тысяч рублей. 10 тысяч рублей будет компенсировано малообеспеченным семьям. Многие детские оздоровительные учреждения получают компенсацию напрямую из краевого бюджета, поэтому путевки здесь можно купить сразу по льготной цене», - подчеркнула вице-губернатор.

По информации департамента образования и науки, Приморский край - один из немногих субъектов, где компенсация за детскую путевку выплачивается независимо от того, в каком регионе России отдыхал ребенок.

«При этом средняя стоимость путевок в детские загородные лагеря в Приморье на одну тысячу меньше, чем в целом по России, - чуть более 16 тысяч рублей. По стране средняя стоимость путевки составляет более 17 тысяч рублей», - сообщила директор департамента.

В 2015 году запланированы отдых и оздоровление приморских детей в пяти зарубежных лагерях, включенных в реестр организаций отдыха и оздоровления Приморского края. Это лагерь «Веселая панда» в Даляне, четыре лагеря «Золотая рыбка» в Даляне, Циндао, Чанчуне и Яньтае. Родители также могут получить компенсацию за отдых своих детей в этих лагерях.

Напомним, по словам Татьяны Заболотной, в Приморье на оздоровительную летнюю кампанию в 2015 году планируется израсходовать, по предварительной информации, более 350 миллионов рублей из разных источников.

«На эти средства мы сможем оздоровить около 200 тысяч приморских детей», - акцентировала она.

Отметим, в этом году 18 загородных оздоровительных лагерей уже подали заявки на получение субсидии, им будет перечислено из краевого бюджета почти 39 миллионов рублей.

Для получения компенсации родителям или законным представителям необходимо представить следующие документы:

- заявление на компенсацию с указанием банковских реквизитов лицевого счета, открытого в кредитной организации, для зачисления денежных средств и данных документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) (с предъявлением оригинала);

- копию свидетельства о рождении ребенка либо копию паспорта ребенка, достигшего 14 лет, (с предъявлением оригинала);

- оригинал отрывного талона (корешка) путевки, подтверждающего пребывание ребенка в организации отдыха;

- оригинал документа, подтверждающего расходы по приобретению путевки.

Документы предоставляются в течение календарного года, в котором приобреталась путевка, но не позднее 15 декабря. Прием документов осуществляется во всех муниципальных образованиях края.

Кстати, во время летних каникул владивостокские школьники будут отдыхать в пришкольных и загородных лагерях, трудиться в рембригадах, ходить в походы и посещать культурно-массовые мероприятия.

Организация отдыха, оздоровления и занятости школьников во время каникул ведется в рамках программы «Развитие образования города Владивостока» на 2014-2018 годы, разработанной по распоряжению главы города Игоря ПУШКАРЕВА.

Во время летних каникул в краевом центре будут работать 180 пришкольных лагерей с дневным пребыванием, которые смогут посетить 10 100 учащихся с 1 по 7 класс. Смена длится 21 календарный день. Для детей предусмотрено двухразовое питание. Посещение такого лагеря - бесплатное.

Также на базе 80 общеобразовательных школ планируется организация 160 ремонтных бригад, в которые будут трудоустроены более 2150 школьников. Они будут убирать пришкольную территорию, высаживать цветы и поливать клумбы, работать в школьных библиотеках (подклеивать книги и т.д.).

На базе учреждений дополнительного образования будет организована работа разновозрастных отрядов, где задействуют примерно 6 тысяч учащихся. Около 4 тысяч детей из туристических клубов совершат походы по Приморью. На 38 городских спортивных площадках будет организована спортивно-массовая, оздоровительная работа с детьми и подростками. Всего за лето планируется провести более 60 массовых мероприятий.

Завершается подготовка к летней оздоровительной кампании и в загородных лагерях. Как отметили их руководители, подготовка идет в плановом режиме: завершаются необходимые ремонты, приобретаются медикаменты, сотрудники проходят медицинские комиссии.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.