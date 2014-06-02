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Во Владивостоке прошло триумфальное закрытие Pacific Style Week

02 Июня 2014, 16:50 | Приморье

Pacific style week прочно занял главную позицию в программе самых ярких культурных мероприятий региона.  За восемь насыщенных дней Pacific Style Week собрала более 200 дизайнеров, которые изготовили 500 комплектов одежды, а в организации мероприятия было задействовано около 150 моделей, 27 структурных подразделений ВГУЭС, 38 компаний-партнеров и около ста стилистов-визажистов.

Организаторы Недели Моды – ВГУЭС, Администрация Приморского края и Примсоцбанк – своей главной миссией видят развитие креативного потенциала региона, предоставление молодым талантам возможностей для самореализации в реальной жизни, и в том числе повышение туристической и экономической привлекательности региона.  Даже простая статистика подтверждает, что эти цели проектом Pacific Style Week выполняются  с блеском. Например, количество участников увеличилось в 2 раза, из других городов приехало  52 человека, в то время как  в прошлом году  их было 8. Гости мероприятия смогли увидеть коллекции авторов из  Кореи,  Израиля, Америки, Ирана, Сингапура.

Торжественная церемония закрытия Недели Моды и Стиля во Владивостоке началась с показа от всемирно известного дизайнера - Алены Ахмадулиной, которая представила коллекцию осень-зима 2014. Еще один хэдлайнер мероприятия дизайнер из США, известный по всему миру своими перфомансами, - Адам Саакс, на глазах всех гостей церемонии закрытия создавал эксклюзивные дизайнерские наряды из обыкновенных футболок при помощи своей фантазии ножниц.

Немало эмоций среди зрителей зала вызвал показ участников VIP-проекта «Наряд для звезды», с участие известных персон нашего города. Цель данного проекта – продвижение местных талантов и привлечение к ним внимания общественности, прессы, продюсеров. Отблеск своей славы и вес своего статуса молодым дизайнерам подарили такие ключевые персоны светской, деловой и культурной жизни края как Роза ЧЕМЕРИС, Юнна РЕЗАЕВА, Ольга СОМКИНА, а также Ирина МИКЛУШЕВСКАЯ.

Нужно  отметить, что организаторы мероприятия позаботились и о том, чтобы все участники события получили ценные подарки. Так,  продюсерский Центр из Москвы Академия Платья выбрал несколько молодых дизайнеров для продвижения в России, среди которых:  Евгений КОТОВ, Татьяна МОКШИНА, Александр ВАРЛАКОВ, Алеся ФОМИНА, Светлана ФЕДОРЦОВА. Международный модный холдинг «Fashion House International» оплатит участие в дизайнерских конкурсах в Москве каждому участнику Дня Молодежной Моды  Pacific Style Week, выразившему такое желание. Сертификаты были вручены на Церемонии закрытия.

Победителям в номинациях «Лучший Молодой дизайнер АТР» и «Супермодель АТР» получили отдых на базе отдыха «Маяк». За коллекцию одежды для маломобильных граждан наградили сразу несколько участников: Анна  ДРАГАЛИНА,  Диана КУТЯВИНА и Ольга РУКОВИЦИНА.

Приз Зрительских Симпатий достался  Алёнк СМИРНОВОЙ («Геометрия Стиля»).

Лучшую экспозицию в номинации Russian Fine Arts Салон представила Кира ГОРБОВА.

В номинации «Супермодель АТР» победила Кристина МАКСИМЕЦ (ТМ «Пигмалион»).

Еще один важный результат проекта:  в рамках Pacific Style Week прошло первое в истории региона вручение Национальной премии в области авторской моды, которое прежде проходило только в Москве, а теперь будет вручаться и во Владивостоке. Награды вручала  президент межрегионального объединения домов моды России Элина АНДРОСОВА.

В номинации «Повседневная городская одежда» победила творческая мастерская «TWO -M "Русская Азия".

В номинации «Одежда из трикотажа» главный приз взял Иван ФЕДОРОВ («Инсайт»).    

За самую «нарядную одежду» наградили Александра ВАРЛАКОВА (коллекция «Мои ночи прекраснее ваших дней»).         

В номинации «Одежда в традиционном народном стиле» была отмечена коллекция Людмилы ГУБАРЕВОЙ «Тебе светит солнце».

В номинации «Одежда для детей и подростков» победила Ирина АКУЛИНА ("Вишневый сад").           

Все победители  Национальной премии в области авторской моды получили отдых в отелях класса люкс «Shangri-La Luxury Hotels‎».

Трем победителям конкурсов Недели Моды и Стиля - фотографу Анне ЧАБИНОЙ и молодым дизайнерам Светлане ФЕДОРЦОВОЙ и Татьяне МОКШИНОЙ - компанией «Айселл» будут сделаны в подарок бесплатные сайты.

Кроме того, молодые авторы получили подарки от Общественного жюри, в составе которого были известные персоны нашего города. Представительница Общественной молодежной палаты Владивостока Вера НИКУЛИНА и представитель Молодежного правительства Приморья Михаил КРИВОПАЛ отметили  коллекцию «Вишневый сад»  и вручили  всем 19 юным моделям короны и дипломы «Юная супер-модель АТР».  Павел КОМПАН вручил сертификат на 50 тысяч рублей и  право сделать свой перфоманс на мероприятии PR-Respectable Александру ВАРЛАКОВУ. Руководитель отдела рекламы радио Владивосток-ФМ  Екатерина КАРПУТИНА так же отметила Александра Варлакова и вручила сертификат на право провести рекламную кампанию на радио. Эксперт моды Ольга КОЗУБ отметила Светлану ФЕДОРЦОВУ (коллекция «Ваша Светлость») и модель Софью РАКУНОВУ,  вручич молодым участницам ценные подарки. Также от лица светской леди Ольги ПАНИШЕВОЙ были вручены ценные подарки создателям коллекции «МОМ» Валерии  ПЕРЕВОЗЧИКОВОЙ и Виктории ЛЕВАШОВОЙ, а также модели Кристине Максимец.

Значимым для организаторов было поздравление от бизнес-сообщества Приморья: Президент PR-агентства «Бабич и Партнеры», ТОП-50 самых влиятельных женщин региона АТР Инесса БАБИЧ вручила памятные статуэтки «За вклад в развитие территории» учредителю Недели Моды и Стиля ректору ВГУЭС Геннадию ЛАЗАРЕВУ и генеральному продюсеру мероприятия Юлии БАРХАНОВОЙ.

«Звездные гости Недели Моды Pacific Style Week отметили высочайший уровень гостеприимства, который обеспечивала международная школа гостиничного сервиса PIHMS и Центр Волонтеров ВГУЭС,  великолепный уровень в организации  показов Недели Моды был возможен благодаря театру моды «Пигмалион» ВГУЭС. Отзывы от звезд организаторы сейчас собирают, они будут опубликованы в прессе и на сайте недели моды на этой неделе. Но уже сейчас можно утверждать, что репутационный эффект для Приморья от  Недели Моды в глаза модного сообщества России и мира очень высок. В следующем году мы планируем сделать программу  еще насыщеннее. Для этого будут подробно изучены отзывы зрителей и учтены их пожелания», - отметила генеральный продюсер мероприятия Юлия Барханова.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: pacific style week 



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