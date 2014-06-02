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Эксклюзивные сувениры и выставку работ журналистов подготовило АНО "Благое дело" для Дальневосточного МедиаСаммита

02 Июня 2014, 11:36 | Приморье

Первый Дальневосточный МедиаСаммит войдет в историю и своим порядковым номером, и размахом, и количеством заявленных тем для обсуждения, и географией участников. К этому историческому событию АНО "Благое дело" подготовило сувенирную продукцию с символикой журналистского собрания. Вырученные деньги пойдут на нужды детей с ментальной инвалидностью.

«Летом прошлого года журналисты Владивостока по долгу службы посетили мастерскую АНО «Благое дело», чтобы ближе познакомиться с проектом «Анатомия творчества». Позднее сформировалась группа журналистов, которые стали по пятницам приходить в мастерскую и заниматься лепкой из глины, так родилось сообщество «Пера и кривого стакана». Что привело к дружбе и обоюдной пользе, журналисты и пресс-службы осваивали секреты гончарного мастерства, а мы – тонкости подачи информации. Конечно же, мы не смогли остаться в стороне от Дальневосточного МедиаСаммита. Уже готова выставка творческих керамических работ журналистов, среди которых известные имена – Андрей Островский, Василий Авченко, Илья Табаченко, Татьяна Мазнева, Евгений Подтергера и многие другие.

Кроме того, нами совместно разработана и изготовлена "действующая" памятная сувенирная продукция – фирменные кружки и стаканы с логотипом МедиаСамита. Из глиняного стакана, поверьте, и чай, и кофе будут в разы полезнее для начала журналистского дня! Ну а карандашница с "акулой пера" позволит главному инструменту всегда быть острым и наготове!", - рассказал Геннадий Антропов, руководитель Автономной некоммерческой организации "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело».


 

Геннадий Антропов за работой над фирменной журналистской кружкой.

 

 
Василий Авченко, писатель-журналист "Новой газеты во Владивостоке", уезжая в командировку, для выставки работ журналистов оставил свой шедевр малой пластики, который сделал вместе с сыном.  
 
На площадке АНО "Благое дело" в выставочном центре Первого Дальневосточного МедиаСаммита два дня будет работать выставка-аукцион изделий журналистов Приморского края (вырученные деньги пойдут на нужды детей с ментальной инвалидностью), состоятся конкурс на лучший слоган к плакетке "Акула пера", мастер-класс по росписи керамических изделий, ярмарка-продажа изделий ручной работы детей с ограничениями по здоровью. НКО "Благое дело" покажет свои возможности в изготовлении сувенирной продукции - посуда, мелкая пластика, керамика в японской технике "раку",  русский "обвар", подарочная упаковка, литые, деревянные и войлочные изделия.
 

 
Журналистские пятницы у "Благого дела" стали доброй традицией.

Досье ZRPRESS: Автономная некоммерческая организация "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»" зарегистрирована во Владивостоке 25 марта 2008 года и отметила в этом году свое шестилетие. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов  по зрению, детей и взрослых с отставанием  развитии, поддержка семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, развитие доступной арт-среды для людей с ограничениями по здоровью.

Напомним, первый Дальневосточный МедиаСаммит пройдет во Владивостоке 3-4 июня. На него соберутся представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР – всего в оргкомитет поступило около 700 заявок. Организаторами мероприятия выступают Приморское краевое отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края и Дальневосточный федеральный университет. Официальные партнеры мероприятия - "РусГидро" и НК "Альянс".

Издательская компания "Золотой Рог" выступает партнером Первого Дальневосточного Медиасаммита.
 
Елена Павленко.  ZRPRESS.RU, Владивосток.  

 

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Теги: Благое дело  благотворительность  дальневосточный медиасаммит  инвалиды 



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