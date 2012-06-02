Арсеньев отметил Праздник детства

ПРИМОРЬЕ, 2 июня, ZRPRESS. Международный день защиты детей отметили в Арсеньеве ярко, красочно и весело. С утра на Комсомольской площади собрались воспитанники детских садов города, ученики младших классов школ – все с разноцветными шариками в руках. Здесь для детей была организована праздничная программа «Город – детям».

Ребята играли в подвижные игры, пели, танцевали, к ним в гости пришли сказочные герои. А затем все вместе дружно выпустили в небо воздушные шарики. Малышей ждали мультфильмы в кинотеатре «Космос». Развлекательная программа и концерт продолжилась для учеников средних классов школ города. С площади стартовал велопробег, в котором принимали участие дети разных возрастов.

В тот же день во Дворце культуры «Прогресс» воспитанники музыкальной, художественной школ, Центра внешкольной работы, школы циркового искусства, их преподаватели и родители собрались на вручение ежегодной премии Арсеньевского городского округа «За особые достижения в области искусства и культуры».

Вечером на площади ДК «Прогресс» детей разных возрастов и их родителей собрала вместе концертно-развлекательная программа, посвященная Международному Дню защиты детей «Пусть всегда буду я». 1 июня дети увидели театрализованное представление «Лесная сказка» в музыкальной школе, посетили музей истории города. По традиции праздничные мероприятия прошли в учреждениях образования города, в реабилитационном центре «Ласточка». А для юных спортсменов были организованы турниры и соревнования. Цикл мероприятий, посвященных Дню защиты детей, прошел в библиотеках города. Среди них – вечера вопросов и ответов, семейные праздники, викторины, игры.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».