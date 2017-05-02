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В Приморье большая тигриная семья попалась в фотоловушку в Лазовском заповеднике

02 Мая 2017, 16:49 | Приморье

Вместе с самкой и четырьмя тигрятами рядом находится и отец семейства

 

Многочисленное тигриное семейство обитает на побережье Лазовского заповедника в районе бухты Петрова. Фотокамеры, установленные научными сотрудниками, зафиксировали, что все четверо тигрят, которых вырастила тигрица Марина, благополучно пережили зиму. Вместе с семейством отмечается и папаша – тигр Петрович.

Еще прошлой весной специалисты заметили, что у тигрицы Марины в выводке четверо тигрят, что является довольно редким случаем. Эта самка обитает на прибрежной территории заповедника и отмечается на фотоловушках уже около 9 лет. Во время зимнего мониторинга учетчики отмечали следы тигрицы и четверых ее детенышей, а рядом шли следы взрослого самца – отца семейства. И вот теперь свежие снимки с фотоловушек показали: все четверо тигрят живы и здоровы, и заметно подросли. Фотокамеры также зафиксировали, что и тигр-папа также находится рядом. Научные сотрудники полагают, что отец семейства -  это тигр Петрович, старожил заповедника.

«Раньше считалось, что самцы не принимают участия в воспитании потомства и бросают самку сразу после рождения выводка, - рассказал директор объединенной дирекции Лазовского заповедника и нацпарка «Зов тигра» Владимир Арамилев. - Но с появлением фотоловушек мы зафиксировали, что тигры-отцы общаются со своим семейством через запаховые метки и при визуальном контакте. И тигрята тоже знают своего отца, они реагируют на метки, которые оставляет их папа-тигр на деревьях. Мы наблюдали, как тигрята возбужденно «читали» такое послание от своего отца», - отмечает специалист.

Известно, что тигры оставляют метки в одних и тех же выбранных ими местах. Это может быть дерево или скала. Хищники трутся об это место, метят его струей мочи или делают поскреб на дереве. Таким образом они передают информацию для сородичей о своем существовании, статусе и границах своей территории.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

 

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Теги: лазовский заповедник 



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