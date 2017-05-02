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В Приморье погода в начале рабочей недели будет неустойчивой
Сегодня во Владивостоке ожидается до 17 градусов тепла, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода.ру».
Сегодня, 2 мая, ядро антициклона сместилось на акваторию Японского моря, ветер переменился на южный. Над Приморьем сохраняется повышенный фон атмосферного давления, осадки маловероятны. В средней тропосфере северо-западные потоки сменятся на западные. На юг Дальнего Востока будет поступать более теплая воздушная масса, температурный фон в континентальных районах Приморья повысится на 2–4 градуса, во второй половине дня воздух прогреется до +20…+27 °C. На побережье южными ветрами будет выноситься прохладный воздух с моря, здесь прохладнее, +15…+19 °C, на восточном побережье +7…+13 °C.
Во Владивостоке солнечно, ветер юго-восточный свежий. Во второй половине дня максимальная температура воздуха +14…+17 °C, в пригороде до +20 °C.
В среду 3 мая, на юге Дальневосточного региона управлять погодой будет глубокий циклонический вихрь, перемещающийся с Монголии на среднее течение Амура и антициклон, усиливающийся над Охотским морем. Континентальные районы Приморского края окажутся под влиянием юго-восточной периферии циклона, прибрежные — под влиянием охотоморского антициклона.
Температурный фон будет контрастным: в центральных районах жарко, +23…+30 °C, в западных, в континентальной части южных и восточных районов +16…+22 °C, на побережье +8…+15 °C. Осадков не ожидается.
Во Владивостоке в среду увеличится облачность, усилится юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха понизится до +6…+8 °C, во второй половине дня воздух прогреется до +11…+14 °C, в пригороде до +17 °C.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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