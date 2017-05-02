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Ценные кадры туристической отрасли
Отечественные экскурсоводы остаются невостребованными на китайском направлении
Как гостя в ресторане первыми встречают официанты, так и иностранных туристов первыми встречают экскурсоводы. Они помогают составить первое впечатление о месте пребывания, составляют экскурсионную программу, показывают самые яркие и интересные объекты, делая отдых незабываемым. Для того, чтобы имидж Приморского края сохранялся в сознании иностранцев на высоком уровне, с гостями региона должны работать только квалифицированные специалисты, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Благодаря работе государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы, поток иностранных гостей в край ежегодно увеличивается. Вместе с количеством туристов растет и потребность в профессиональных кадрах, способных оказать соответствующий сервис. По словам директора туристско-информационного центра Приморского края Дарьи ГУСЕВОЙ, профессия экскурсовода чрезвычайно важна для развития туризма, поскольку именно гиды формируют представление о городе, которые остаются у человека на всю жизнь. «Хорошим экскурсоводом может стать общительный человек, который всегда в курсе новостей, владеет иностранными языками, хорошо знает историю края, а также способен оригинально преподнести информацию туристам», – считает директор ТИЦ.
Досье "Золотого Рога": В настоящее время КНР занимает лидирующее положение по объемам въездного турпотока в Россию. За 2016 год граждане Китая совершили около 1,1 млн путешествий в нашу страну. Особой популярностью у них пользуются групповые поездки по безвизовому режиму (данный вид туризма занимает 70%). Ростуризм прогнозирует увеличение въездного потока в Россию из Поднебесной в связи с упрощением визовых процедур. Такие договоренности были достигнуты между странами на встрече главы Ростуризма и главы российского представительства Государственного управления по делам туризма Китая.
К сожалению, большое количество китайских групп путешествует в сопровождении не российских, а своих гидов-переводчиков. Они самостоятельно арендуют нелицензированный транспорт, нередко искажают информацию о культурно-исторических фактах Владивостока и Приморского края. Для того, чтобы избежать такого негатива, в области создана рабочая группа, которая и будет заниматься легализацией услуг и повышением их качества.
При этом отечественные специалисты остаются невостребованными. Замруководителя Ростуризма Сергей КОРНЕЕВ выступил против нелегальной работы неквалифицированных китайских гидов в России и поддержал идею о разработке рекомендаций для регионов по привлечению китайских туристов: «Пока не будет обязательной аккредитации, эта сфера не будет никак регулироваться с точки зрения туристического законодательства. Сегодня многие ратуют за систему аттестации (аккредитации, лицензирования, патентов), как в большинстве других стран мира. И этот вопрос нуждается в системном решении», - отметил Корнеев.
Впрочем, пока проблему решают на федеральном уровне, власти Приморского края приняли решение ввести добровольную аттестацию экскурсоводов и гидов-переводчиков, чтобы повысить их статус. Процедура аттестации представляет собой трехступенчатый экзамен. На первом этапе идет проверка документов. Гид обязательно должен иметь профильное образование, либо высшее и профильные курсы, поэтому он должен предъявить дипломы или сертификаты, подтверждающие его навыки и знания. Вторая часть аттестации включает письменный экзамен, во время которого испытуемый вытягивает билеты и отвечает на вопросы. Рабочая группа приморского отделения Русского географического общества подготовила 100 заданий на знание истории края и основ экскурсионной деятельности. Третий этап аттестации – практический. Гида попросят провести экскурсию, показать и рассказать комиссии о туристическом объекте, указанном в билете.
Помимо этого, администрация Приморского края организовала региональный конкурс профессионального мастерства экскурсоводов «Экскурсия. Туризм. Владивосток», который поможет не только поощрить профессионалов, но и найти новых «непризнанных» мастеров своего дела. По словам Дарьи Гусевой, это позволит пополнить кадровый резерв в экскурсионной сфере. А победителей в дальнейшем будут привлекать к обслуживанию экскурсионных групп, делегаций на международных мероприятиях высокого уровня.
Краевой конкурс профессионального мастерства экскурсоводов «Экскурсия. Туризм. Владивосток» уже зарекомендовал себя как платформа для повышения профессионального уровня опытных экскурсоводов и стартовая площадка для начинающих.
На фото: Подавляющее большинство китайских туристов экономит на профессиональных гидах.
Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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