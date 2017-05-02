Точность – вежливость собственников

Поверка и замена индивидуальных приборов учета: когда, где и почем?

Ежегодный рост тарифов на услуги ЖКХ заставляет приморцев точно учитывать объем поступающих в квартиру электроэнергии, холодной и горячей воды. Именно поэтому для большинства собственников жилья давно стало нормой наличие индивидуальных приборов учета, которое также помогает решать задачи, поставленные государственной программой «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края на 2013-2020 годы».

Однако сегодня на первый план выходят вопросы, связанные с поверкой и заменой приборов учета: это связано с участившимися в последнее время рассылками от коммерческих организаций, не уполномоченных оказывать подобные услуги.

Не всякой поверке можно поверить

В последнее время во Владивостоке и других крупных городах Приморья периодически распространяются рекламные листовки, настоятельно рекомендующие собственникам жилья провести поверку водомерных счетчиков в их квартирах. Так, во Владивостоке в извещениях от имени ООО «Городская служба ЖКХ» говорится об обязательной метрологической поверке счетчиков в установленные неким графиком сроки. Из-за внешнего сходства с квитанциями за услуги ЖКХ у потребителей складывается впечатление, что это официальная структура органов государственной или муниципальной власти. Но в Государственной жилищной инспекции Приморского края отмечают, что данное ООО использует методы недобросовестной рекламы, вводя в заблуждение собственников квартир, и рекомендуют обращаться в Управление Федеральной антимонопольной службы по Приморскому краю, которое осуществляет государственный надзор за соблюдением законодательства о рекламе.

Однако некоторые жильцы обращаются по указанному в сомнительных уведомлениях телефону, где им обещают провести проверку счетчиков за сумму в пределах 2 тыс. рублей. В случае, если прибор неисправен – а как правило, именно такой «вердикт» выносят «проверяющие», жильцам предлагают его заменить за дополнительную плату. В итоге, потратив несколько тысяч рублей на сомнительные услуги по поверке и замене счетчика, собственник жилья де-юре все равно останется без прибора учета. Ведь распространяющее листовки ООО «Городская служба ЖКХ» не уполномочено проводить поверку счетчиков: правильность работы приборов учета проверяют только зарегистрированные в Реестре национальной системы аккредитации юридические лица и индивидуальные предприниматели, а «Городская служба ЖКХ» в нем не значится. На территории Владивостока и Приморского края единственной уполномоченной организацией является федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае» (Приморский ЦСМ).

Как подчеркивают специалисты Приморского ЦСМ, счетчики учета горячей и холодной воды необходимо периодически поверять вне зависимости от того, используется ли вода или нет. Межповерочный интервал указан в техническом паспорте водосчетчика. Поверка счетчика осуществляется либо на базе стационарной поверочной установки ФБУ, для чего необходимы демонтаж водосчетчика и доставка его в ЦСМ, либо на месте его эксплуатации (поверка осуществляется при наличии воды в системе). Также можно подать заявку на поверку в электронном виде на электронную почту voda.pcsm@mail.ru. При этом стоимость поверки одного счетчика воды в ФБУ «Приморский ЦСМ» составит 400 рублей, а поверка на месте эксплуатации счетчика будет стоить 610 рублей. В случае утери техпаспорта счетчика его можно восстановить за 100 рублей, однако для этого понадобится фотография прибора учета.

В зависимости от результатов поверки водосчетчик может быть признан годным к дальнейшей эксплуатации или забракован, как не соответствующий предписанным требованиям. При положительном результате поверки в технической документации поверитель ставит отметку о проведении поверочных работ, после чего собственник жилья должен обратиться с результатами поверки в Вычислительный центр по коммунальным платежам и водомерную инспекцию. При отрицательном результате поверки заказчику выдается извещение о непригодности счетчика, после чего он подлежит замене на новый. Однако в течение трех месяцев после того, как прибор учета выработал свой ресурс, начисление платы за потребленные услуги производится исходя из среднемесячного потребления. Если в течение этого срока новый прибор не был установлен и опломбирован, начисления производятся по нормативам потребления, которые варьируются в зависимости от количества проживающих людей в квартире, количества комнат, а также наличия электропечей и сантехники.

Выбор счетчиков есть всегда

Приобретая новый прибор учета, необходимо помнить, что к использованию допускаются только приборы утвержденного типа, прошедшие поверку в соответствии с требованиями законодательства РФ об обеспечении единства измерений. Что касается стоимости, то новый счетчик воды с шестилетним межповерочным интервалом обойдется покупателю в среднем в 500-600 рублей, а его установка – около 700-800 рублей. Существуют как универсальные счетчики, измеряющие расход воды с температурой от +5° С до +90°С, так и приборы учета, рассчитанные только на холодную или только на горячую воду. Если речь идет не об установке, а о замене отслужившего свое прибора, стоимость данного мероприятия составит около 500 рублей.

Добавим, что у частных лиц стоимость услуг по установке приборов учета будет немного ниже, зато ряд магазинов предлагает смонтировать приобретенный у них счетчик силами своих сотрудников. В любом случае при покупке специалисты советуют уделить внимание комплектации счетчика, особенно наличию присоединительного комплекта, который будет необходим для монтажа прибора. Другим неотъемлемым условием при опломбировке счетчиков является наличие технического паспорта на прибор учета.

Специалисты КГУП «Приморский водоканал» пломбируют приборы учета только у юридических лиц, владельцев индивидуальных жилых домов, а также у организаций, занимающихся управлением жилым фондом. Собственникам жилья в многоквартирных домах по вопросу опломбировки необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ. Согласно постановлению правительства РФ от 19 сентября 2013 года № 824, установленный прибор учета коммунальных ресурсов (воды, электричества, газа и тепловой энергии), в том числе после поверки, пломбируется без взимания платы с потребителя. Исключение составляют случаи, когда опломбирование производится исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом. Однако на практике УК, как правило, взимают за проведение такой процедуры небольшую сумму.

В свою очередь, простой счетчик электроэнергии обойдется покупателю в сумму около 1 тысячи рублей, многотарифный – в районе 2,5-3 тыс. рублей. В ПАО «ДЭК» рекомендуют потребителям приобретать электронные счетчики классом точности 1,0. Приобретя прибор учета, необходимо согласовать в обслуживающем подразделении филиала «Дальэнергосбыт» порядок замены счетчика, после чего обратиться к электрику организации, обслуживающей дом, либо в любую специализированную организацию, производящую электромонтажные работы. После установки счетчика агент по сбыту электроэнергии «Дальэнергосбыта» произведет опломбировку нового прибора учета. В компании подчеркивают, что данная услуга оказывается бесплатно. В момент опломбировки необходимо предъявить паспорт нового прибора учета и прежний (демонтированный) прибор учета для фиксации агентом по сбыту последних показаний.

C учетом тарифных зон

Многотарифный прибор учета перед установкой следует перепрограммировать на тарифные зоны, действующие в Приморском крае, обратившись в специализированную организацию. Также можно перепрограммировать прибор учета в любой территориальной сетевой организации, оказывающей этот вид услуг. Услуга по перепрограммированию оказывается платно. Исходя из расценок, указанных на сайте объявлений Farpost, стоимость программирования составит около 500 рублей, работы по установке и опломбирование счетчика – около 600 рублей.

На фото: Многотарифный прибор учета перед установкой следует перепрограммировать на тарифные зоны.

Александр САЛКОВ. Фото автора.