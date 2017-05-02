Окунуться в мир океана

Приморский океанариум уже посетило более 265 тыс. человек

Главный корпус Приморского океанариума повторяет очертания раковины двустворчатого моллюска – интересное архитектурное решение поражает не только необычным видом, но и масштабом: его ширина – 150 метров, площадь – примерно 35 тыс. кв. м. Суммарный объем воды в аквариумах – около 25 тыс. тонн, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

В Приморском океанариуме посетители смогут ознакомиться с масштабными экспозициями, отражающими представления о рождении вселенной, эволюции жизни в океане, а также с современным разнообразием жизни. Здесь есть и динозавры, и летящие метеориты, и интерактивные доисторические животные, и просторный кинозал, в котором в режиме нон-стоп крутится короткий фильм об истории Земли. Зал, в котором представлены микроорганизмы, впечатляет техническим оснащением на мировом уровне.

Большинство этих экспозиций живые. Они позволят познакомиться с жизнью обитателей российских вод (Японского (Восточного), Охотского, Берингова морей), холодных полярных морей, теплых тропических рек и морей, а также с обитателями открытых просторов океана. Немалую часть организаторы посвятили природе Приморского края, воссоздав уголки не только морской акватории, но и приморских рек и озер. Посетители океанариума могут также поближе познакомиться с флорой и фауной озера Байкал и реки Амур.

Приморский океанариум планирует увеличить количество туристов, поэтому начинает активное сотрудничество с администрацией Приморского края в рамках государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы». Наравне с Мариинским театром оперы и балета, филармонией и другими крупными инвесторами туристической сферы Приморья, океанариум принимает участие в международных туристических выставках, стараясь привлечь не только российскую, но и иностранную аудиторию.

На посещение океанариума лучше выделять отдельный день или как минимум четыре часа, для того чтобы не только неспешно побродить и полюбоваться экспозициями, но и присоединиться к бесплатной экскурсии, а также посмотреть шоу с морскими артистами.

Наталья КОМИССАРОВА.