Парк Минного городка открывает сезон

«Зеленая жемчужина Владивостока» ждет своего инвестора

Жители приморской столицы трепетно относятся к тем островкам зелени, которые сохраняются в окружении плотной городской застройки. Часто традиционным живым щитом они становятся против того или иного строительства, которое грозит стереть такой островок с лица земли под очередное здание или парковку.

На страже скверов и парков сегодня стоит государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы. Более того, она содействует тому, чтобы они развивались как зоны отдыха. Однако программа не всесильна, и посещение парка Минного городка в преддверии летнего наплыва посетителей почему-то заставило меня взгрустнуть.

Что же, на мой взгляд, положительного удалось заметить. Пожалуй, большую часть мусора, благодаря идущему во Владивостоке двухмесячнику по уборке городских территорий, в парке уже собрали в мешки. Часть их сконцентрирована и ждет оказии, когда их вывезут, другие мешки еще надо собрать с территории. Мусор кое-где в глухих местах парка еще есть, но, возможно, до конца мусороуборочной кампании его тоже приберут.

Другой положительный момент - детский игровой центр «Непоседы» уже работает. Правда, в обычный день на детских площадках здесь еще не так много народа, но на выходные, как говорят сотрудницы этого центра, уже довольно людно. Вероятно, скоро здесь поправят и подкрасят скамейки, отдельные элементы детских площадок.

Школа верховой езды Rosso тоже уже вовсю работает: 12 действующих из общего числа 19 лошадок уже расписаны в плотном графике, при том что занятия этим видом отдыха и спорта не из дешевых.

На озерах завершается подготовка к сезону небольшого маломерного флота. Он досыхает после свежей покраски.

На этом положительное как бы иссякает. Обращаю внимание, что, вообще-то, для детей парк Минного городка сегодня таит разные опасности. Это, например, разрушенные лестницы и ливневка, разбитые дороги и площадки. Многочисленные открытые люки канализации, руины сооружений исторической Владивостокской крепости, бывшего кинотеатра «Буратино», эпически разрушенный водосток в нижнее озеро, в каком-то непонятном порядке разбросанные камни бывшего японского сада камней, когда-то давно подаренного владивостокцам чувствительными к прекрасному японцами.

То есть ребенку здесь должно быть очень интересно, но при этом за ним постоянно надо смотреть, чтобы он не покалечился и не убился.

Хотя здесь и взрослому не стоит терять осторожность. Кстати, надо сказать, что я, например, очень осторожно перелезал через металлический забор, покидая парк, когда тропинка от нижнего озера вывела меня к лестнице, упиравшейся в заваренную калитку. Вернуться к открытым входам показалось более хлопотным. Правда, пройдя потом вдоль забора, я увидел, что есть в этой части парка и другой выход, но унизительный: можно было проползти под забором.

В обустроенную зону отдыха территория парка Минного городка начала превращаться с начала 1980-х годов, а в 1985-м году, к 125-летию города, его обустройство было завершено. Участие в этом принимали многие горожане, выходившие сюда на субботники. Здесь были карусели, колесо обозрения и различные аттракционы, шахматный клуб, выставочный зал, кафе. И то, что тогда появилось в наборе, было богаче, чем этот набор сегодня.

Потом были роковые 1990-е, когда вокруг парка шла нешуточная борьба, и большая его территория попала в частные руки эффективных собственников, а часть ее сохранилась за муниципалитетом. Однако передел собственности не принес процветания парку, который в основном существовал по инерции, постепенно деградируя.

Нельзя сказать, что власть на это смотрела сквозь пальцы. Так, например, комплекс «Фетисов Арена» изначально был запроектирован в привязке именно к территории парка. Его появление здесь представлялось довольно удобным для горожан. Однако этому помешала проклятая частная собственность. Поэтому комплекс решено было строить на Спутнике, а парк продолжил терять благоустройство, карусели, привлекательность.

Около пяти лет назад к модернизации парка попыталась подступиться администрация Владивостока. Проводились общественные обсуждения эскизов: каким парк видится горожанам и специалистам, какой набор зданий и сооружений здесь должен появиться, какие варианты отдыха. При этом предполагалось государственно-частное партнерство в развитии парка с учетом интересов собственников, арендаторов, возможных инвесторов.

И даже были потенциальные инвесторы, которые оказались не против вложить средства в развитие современной зоны отдыха и развлечений - вплоть до строительства местного Диснейленда. Но проклятый земельный вопрос тогда так и не был решен, и окончательное решение судьбы парка пришлось отложить.

В конце минувшего года городская дума дала повод для оптимизма. Вроде бы по-прежнему развитие этой территории упирается в чуждые этому интересы собственников, но зато появилась четкая концепция этой территории, которая исключает ее использование в каких-то иных целях - только парк, Диснейленд или еще что-то в таком же роде. Но было отмечено, что своих денег на осуществление такого проекта у города нет.

Естественно, под концепцию дальнейшего развития парка было подготовлено инвестиционное предложение. И надо отметить, оно оказалось привлекательным. На минувшей выставке «Город» представитель городской администрации отметил, что это инвестиционное предложение оказалось в числе привлекших к себе внимание японских инвесторов проектов развития Владивостока и улучшения его городской среды в ходе VIII заседания российско-японской рабочей группы по вопросам городской среды в Токио.

Время, конечно, покажет, сможет ли этот интерес перерасти в реальные инвестиции и осуществление нужного для города проекта. Однако в таком виде, каков есть сегодня, парк горожан устраивать не может. И если что-то грандиозное здесь по каким-то причинам пока не получается, то навести элементарный порядок, сделав минимальный ремонт, просто необходимо.

На фото: У парка Минного городка уникальный потенциал. К которому инвесторы все еще приглядываются…

Виктор КУДИНОВ. Фото автора.