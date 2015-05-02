На праздники две электрички в Приморье изменят расписание

Две электрички в Приморье, следующие по маршруту «Раздольное-Владивосток» и «Уссурийск-Владивосток» изменят время движения 3 и 4 мая. Также изменения в расписании будут 5 мая.

В департаменте промышленности и транспорта Приморского края газете «Золотой Рог» сообщили, что изменения связаны с ремонтными работами на железнодорожных путях.

Так, 3 и 4 мая изменяется расписание следующих поездов:

№6304 «Раздольное-Владивосток» – отправление по расписанию от станции Раздольное в 18:05, отправление от станции Раздольное будет на 40 минут раньше.

№6362 «Уссурийск-Владивосток» – отправление по расписанию от станции Уссурийск в 17:00, отправление от станции Уссурийск на 5 минут раньше.

5 мая изменяется расписание поездов:

№6304 «Раздольное-Владивосток» – отправление по расписанию от станции Раздольное в 18:05, отправление от станции Раздольное будет на 12 минут раньше.

№6326 «Кипарисово-Мыс Чуркин» – отправление по расписанию от станции Кипарисово в 18:12, отправление от станции Кипарисово на 8 минут позже.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.