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Фронтовик из Приморья отметил столетний юбилей
Житель города Арсеньева Тимофей Яковлевич КУЗМИЧЕВ – участник Великой Отечественной - отметил 100-летний юбилей.
Он воевал на Ленинградском фронте. В послевоенные годы работал в совхозе, выращивал рис. Затем из деревни перебрался в Арсеньев, купил дом. До последнего времени Тимофей Яковлевич сам обрабатывал огород, ухаживал за садом.
В прошлом году ему было вручено свидетельство, удостоверяющее право на получение социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения. Теперь Тимофей Яковлевич живет в благоустроенной двухкомнатной квартире. У фронтовика прекрасная семья, за ним ухаживают сын, невестка, внучка.
Ветерану вручено юбилейное свидетельство о рождении за подписью главы Арсеньевского городского округа Александра ДРОНИНА. Тимофей Яковлевич получил подарок и цветы. Гости поблагодарили ветерана за годы добросовестного труда, пожелали доброго здоровья и долголетия.
Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».
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