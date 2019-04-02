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Новый уполномоченный по правам человека, увеличенные субсидии и новый праздник появятся в Приморье
На очередном заседании регионального парламента было рассмотрено 46 вопросов
В повестке мартовской сессии Законодательного собрания Приморского края на этот раз было 46 вопросов: депутаты скорректировали основной закон Приморья, уточнили условия жилищных выплат многодетным семьям, ввели новый региональный праздник и приняли ряд других поправок в краевое законодательство. Также в ходе заседания был утвержден новый уполномоченный по правам человека в Приморском крае.
Как отметил председатель Законодательного собрания Приморского края Александр РОЛИК, депутаты внесли поправки в Устав Приморья: закрепили День Приморского края - 20 октября - и внесли ряд поправок, продиктованных изменениями федерального законодательства. «Также рассмотрен ряд вопросов, касающихся приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным – например, законов, связанных с имущественными отношениями», – рассказал в ходе традиционного пресс-подхода спикер краевого парламента.
Изменения коснулись и закона о социальной поддержке граждан, чьи дома расположены вне зоны охвата цифрового эфирного радиовещания. Ранее, в связи с переходом на цифровое радиовещание, было принято решение отдельным категориям граждан компенсировать расходы на приобретение и установку комплекта оборудования приема телевизионного спутникового вещания. «С учетом реальной практики единовременная денежная выплата будет увеличена с шести до восьми тысяч рублей. А для жителей северных муниципальных районов края компенсация может составить до 10 тысяч рублей. При этом за счет краевого бюджета возместят расходы не только на покупку и установку оборудования, но и на доставку комплекта из Владивостока до места жительства гражданина», – сообщил председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь ЧЕМЕРИС.
Кроме того, краевой парламент принял проект закона о социальной поддержке семей с детьми, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Приморского края. Как отметил Игорь Чемерис, законопроект уточняет категорию семьи, имеющей право на получение денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения. В новой редакции это семьи, в которых воспитываются трое и более детей, члены которой реализовали свое право на обеспечение жильем в период с 1 января.2013 по 31 декабря 2018 в рамках реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, но при этом остаются нуждающимися в жилье.
Также в ходе заседания ЗС были внесены изменения в закон о пчеловодстве, и был установлен новый праздник – День пчеловода Приморья. По задумке депутатов, мероприятие должно привлечь внимание к важной отрасли сельского хозяйства и подчеркнуть ее значение для региона. Отмечать День пчеловода в Приморье будут в последнюю субботу августа. «Пчеловоды достойны того, чтобы их нелегкий и кропотливый труд был отмечен профессиональным праздником», - уверен заместитель председателя комитета по продовольственной политике и природопользованию Александр ТЮТЕРЕВ.
Региональному парламенту о результатах работы за 2018 год отчиталась контрольно-счетная палата Приморского края. Руководитель контрольного органа Юрий ВЫСОЦКИЙ отметил, что за прошедший год палатой проведено 97 экспертно-аналитических и контрольных мероприятий. Контролем охвачено 110 органов и организаций. В рамках осуществления контрольной деятельности проведено 34 контрольных мероприятия. Суммарный объем проверенных средств составил 26 994,4 млн рублей. Выявленный объем нарушений превысил в 12 раз объем предыдущего года. «Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты внесен в Законодательное Собрание в срок. В течение 2018 года отчеты по экспертно-аналитическим и контрольным мероприятиям направлялись в Законодательное собрание и рассматривались на заседаниях профильных комитетов. Отчет о деятельности КСП за 2018 год рассмотрен на заседании комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам», - отметил содокладчик руководителя контрольно-счетной палаты Приморья, председатель комитета Законодательного Собрания по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.
Ежегодный доклад о своей деятельности законодателям также представил уполномоченный по правам человека в Приморском крае Валерий РОЗОВ. Ежегодно за защитой своих прав или консультацией к уполномоченному обращаются несколько тысяч приморцев, в прошлом году - 6821 человек. Общее количество письменных и устных обращений, поступивших в адрес приморского омбудсмена, составило 4757, в том числе, 54 коллективных.
В связи с завершением полномочий Валерия Розова на рассмотрение ЗС был представлен новый кандидат на пост уполномоченного по правам человека в Приморском крае. Приморские депутаты поддержали предложенную главой региона кандидатуру Юрия МЕЛЬНИКОВА, который около 30 лет проработал в органах прокуратуры Приморского края, более 25 лет из них - на руководящих должностях. После принесения присяги Юрий Мельников вступил в должность уполномоченного по правам человека в Приморском крае.
На фото: Депутаты скорректировали основной закон Приморья, уточнили условия жилищных выплат многодетным, ввели новый региональный праздник и приняли ряд других поправок в краевое законодательство. Также был утвержден новый уполномоченный по правам человека в крае.
Фото пресс-службы ЗС ПК.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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