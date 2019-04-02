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Медуниверситет открыл двери
В Тихоокеанском государственном медицинском университете встречали потенциальных студентов
В Тихоокеанском государственном медицинском университете 30 марта состоялся День открытых дверей. На встрече можно было пообщаться с профессорами учебного заведения, узнать о нюансах поступления, принять участие в экскурсиях по институтам высшего учебного заведения, центрам и музею.
Выбрать специальность для ознакомления можно было в холле учебного заведения. Экскурсии по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Стоматология», «Фармация», «Клиническая психология», «Медико-профилактическое дело», «Медицинская биохимия» проходили каждый час с 10.00 до 13.00. Желающие могли посетить музей патологической анатомии и познакомиться с программами подготовки кадровых офицеров в военном учебном центре. Также школьники узнали о возможности получения среднего общего образования в лицее ТГМУ и подготовительных курсах. Стоит отметить, что такой формат мероприятия прошел в вузе впервые.
На встрече с будущими абитуриентами затрагивались важные темы: карьерные возможности и перспективы, изменения в секторе здравоохранения, необходимость постоянного обучения. Особое внимание уделили рассказу о возможности студентов участвовать в научной жизни вуза. Ежегодно проводятся конференции, на которых студенты имеют возможность продемонстрировать результаты своих научных работ. Было сказано про необходимость изучать иностранный язык уже сейчас, чтобы иметь возможность повысить свою ценность как специалиста. Тихоокеанский государственный медицинский университет работает в сфере международного сотрудничества и имеет связи с вузами Китая, США, Японии и Южной Кореи. Университет имеет Международный резерв, в который входят студенты, желающие попробовать себя в работе с иностранцами. В дальнейшем они имеют возможность побывать на стажировке за рубежом.
Большое внимание уделили вопросам ординатуры. Если студент не хочет сразу же после окончания специалитета продолжать свое обучение, он может сдать экзамен «первичная аккредитация» и работать участковым педиатром или терапевтом от года до трех. После этого времени он может поступать в ординатуру на интересующую его специальность.
Было рассказано про возможность перевода с договорного отделения на бюджетное при отличной успеваемости, заселение в общежития и стипендии, на которые могут претендовать обучающиеся. Помимо повышенных стипендий за отличную успеваемость, они могут получать стипендии за спортивные достижения или активную работу в науке и творчестве, а также стипендии от фармакологической компании на семестр.
Будущих врачей интересовали вопросы трудоустройства и социальных мер поддержки после окончания обучения. В рамках государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы на территории края работает комплексная система поддержки трудоустройства врачей и среднего медицинского персонала. Это программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которые направлены на социальную поддержку медицинских работников, прибывающих в муниципальные образования края. В прошлом году по этим программам в клиники Приморья устроились 72 человека. Был принят закон Приморского края «О предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям медицинских работников медицинских организаций, подведомственных уполномоченному органу исполнительной власти Приморского края в сфере здравоохранения», в котором подробно описаны меры поддержки. Это ежемесячные выплаты в размере десяти тысяч рублей молодым врачам-специалистам и специалистам, работающим на территориях, приравненным к районам Крайнего Севера; это единовременные выплаты специалистам СПО и врачам-специалистам. Размер выплаты устанавливается в зависимости от района Приморского края, в который прибывает врач. Также врачи могут рассчитывать на компенсацию оплаты наемного жилья, льготы и компенсации на оплату коммунальных услуг.
Профессорский состав университета подчеркнул, что с каждым годом состояние бюджетной сферы здравоохранения становится лучше. В качестве примера приводили истории из жизни, когда врачи отказываются от подработок в частных клиниках, потому что получают достойную оплату труда и социальную поддержку.
На фото: На встрече в ТГМУ можно было пообщаться с профессорами учебного заведения, узнать о нюансах поступления, принять участие в экскурсиях по институтам высшего учебного заведения, центрам и музею. И многое другое…
Фото автора
Диана БЕЛАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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