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Бизнес-гороскоп: Знания Водолеев перетекут в деньги
Гороскоп на неделю с 31 марта по 6 апреля
Овен. Овнам на этой неделе рекомендуется заниматься вопросами оформления льгот, субсидий или пенсий. Типичные представители этого знака могут рассчитывать на получение материальной помощи от работодателя в качестве компенсации своих расходов на лечение.
Телец. Тельцам на этой неделе удастся использовать новинки научно-технического прогресса, особенно компьютерных технологий, для повышения производительности труда. Успешно сложится обучение. Старайтесь больше внимания уделять вещам, которые принесут вам выгоду не сейчас, а в обозримом будущем.
Близнецы. Успешно сложится эта неделя для Близнецов, выполняющих управленческие функции. Вы сможете оперативно принимать выгодные в материальном плане решения. Может возрасти уровень доходов, появятся перспективы для карьерного роста.
Рак. Ракам рекомендуется использовать эту неделю для повышения уровня квалификации и расширения профессиональных знаний. Успешно сложится обучение в вузе: студенты смогут без особых проблем сдать зачетные и экзаменационные задания. Также типичным Ракам удастся разрешить юридические споры.
Лев. Львы на этой неделе преуспеют в проведении рискованных финансовых операций. Сейчас можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок. Также это подходящее время для открытия счетов и размещения депозитных вкладов. Банковские работники могут получить премию.
Дева. Девам на этой неделе рекомендуется активнее развивать деловое сотрудничество. Судя по расположению планет, переговоры будут успешными и приведут к подписанию взаимовыгодных соглашений. В конце недели могут возрасти доходы, однако от новых деловых встреч лучше воздержаться.
Весы. Весы на этой неделе успешно справятся с текущими делами. Старайтесь не мечтать о будущем, а решать конкретные практические вопросы сразу же, не откладывая их в долгий ящик. Ищите опору в конструктивном сотрудничестве с коллегами и подчиненными.
Скорпион. Скорпионам на этой неделе рекомендуется браться за новые дела. Даже если у вас мало опыта, вы легко и быстро сориентируетесь в новой для себя обстановке и сможете принять верное решение. Также в этот период можно заниматься усовершенствованием стиля и методов в работе.
Стрелец. Стрельцы на этой неделе смогут довести до успешного завершения начатые ранее проекты. Могут улучшиться условия труда на рабочем месте, например, за счет использования новой современной техники. Успешно сложатся строительные и ремонтные работы.
Козерог. Козероги на этой неделе проявят свои лучшие предпринимательские качества. Это прекрасное время для деловых поездок, встреч, работы с информационными потоками. Вы сможете преуспеть в профессиональном обучении, торгово-закупочной деятельности, консультировании.
Водолей. Водолеям на этой неделе удастся наилучшим образом конвертировать свои профессиональные знания в деньги. Это прекрасное время для интеллектуальной деятельности, направленной на приумножение финансовых ресурсов и приобретение материальных ценностей.
Рыбы. Рыбам на этой неделе рекомендуется отдавать предпочтение тем делам, которые предполагают большую степень самостоятельности при принятии важных решений. Это удачный период для индивидуальных предпринимателей, а также фрилансеров.
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