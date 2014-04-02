Приморский край ждут несколько переписей и новые статнаблюдения

Как бы кто ни относился к статистике, это единственный реальный «термометр», позволяющий измерить «температуру» социально-экономической среды. Уровень этой температуры позволяет судить о картине сегодняшнего дня и создавать предпосылки для устойчивого экономического роста.

Об итогах работы в 2013 году, законодательных изменениях, связанных со статистикой, и задачах на ближайшее будущее «Золотому Рогу» рассказал руководитель Приморскстата Виктор ШАПОВАЛОВ.

- Виктор Федорович, вы недавно вернулись с расширенной коллегии Росстата в Москве и заседания Совета руководителей территориальных органов статистики. Что нового?

- Изменений много, но по-прежнему во главе угла - открытость и доступность наших информационных ресурсов. Для этого сводная статистическая информация публикуется в официальных изданиях, СМИ и информационно-телекоммуникационных сетях, позволяя держать руку на пульсе социально-экономической жизни края. При этом мы стараемся, чтобы она была не только полезна, но еще и интересна и удобна в использовании. Тем более что наши возможности позволяют выполнять самые разнообразные запросы и обеспечивать информацией подготовку различных управленческих решений. Правда, пока только 15% наших заказчиков готовы получать эту информацию в электронном виде. Тем не менее, начиная с этого года, Приморскстат переходит от выпуска официальных статистических изданий в печатном виде к электронным версиям.

- Респондентов из числа юридических лиц особенно волнует конфиденциальность предоставляемой ими информации и растущая нагрузка по отчетности. Есть ли изменения в этом плане?

- Внесение поправок в Закон о статистике в июле прошлого года ужесточает требование к обеспечению конфиденциальности. Законодательно закреплено, что органы государственной власти не вправе требовать, а служба статистики не вправе предоставлять первичные статистические данные.

Что касается снижения нагрузки на организации, то надеюсь, что Росстат и ФНС на федеральном уровне договорятся о введении «единого окна» для сдачи бухотчетности, что, несомненно, облегчит участь респондентов, обязанных сдавать отчеты. Кроме того, до последнего времени в выборку по представлению форм статотчетности по торговле зачастую попадали одни и те же предприятия, что вызывало у них естественное недовольство. Особенно это касалось «малых» территорий. В этом году мы внедряем разработанную Росстатом Подсистему координации выборок, которая позволит обеспечить разный круг респондентов.

- Существует и обратная проблема – невозможность получения сведений от предприятий, обязанных отчитываться по закону. Какие меры грозят за отказ от предоставления данных?

- Изменения по этому поводу в Кодекс об административных правонарушениях только готовятся: кроме увеличения штрафа Росстат предложил составлять протоколы о факте правонарушения и направлять дела в суды. Пока же размер санкций – 3-5 тысяч рублей - не позволяет эффективно бороться с данным видом правонарушений и не решает задачу предупреждения новых.

- Как обстоят дела в области статистики национального богатства и основных фондов?

- В минувшем году мы впервые провели выборочное статистическое обследование сделок с основными фондами на вторичном рынке и сдачи их в аренду. А в нынешнем, так же впервые, пройдет федеральное статистическое наблюдение за наличием, движением и составом контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов. Кроме того, уже в 2015 году начнется комплекс мероприятий по подготовке к проведению очередного обследования затрат на производство и реализацию товаров для разработки базовых таблиц «затраты-выпуск» за 2016 год. Эти таблицы больше известны в нашей стране как межотраслевой баланс.

- Больше всего споров у приморцев традиционно вызывает статистика цен…

- Действительно, ее показатели являются одними из наиболее востребованных со стороны различных пользователей. В прошлом году Росстат начал размещать в открытом доступе данные об уровне потребительских цен в разрезе городов, что повышает требования к достоверности. Мы, в свою очередь, провели 20 контрольных проверок качества регистрации потребительских цен в базовых организациях торговли и сферы услуг, выявив 5% расхождений. По результатам в районные подразделения были направлены подробные рекомендации по устранению выявленных нарушений.

- Какие задачи поставлены Приморскстату на ближайшее будущее?

- Нам предстоит большая работа по переходу с 1 января 2015 года на новые версии общероссийских классификаторов видов экономической деятельности и продукции, совершенствованию работы с респондентами и обеспечению полноты сбора статистической отчетности. Последняя задача - большая и пока труднорешаемая проблема.

Мы надеялись на то, что возможность сдачи отчетов в электронном виде отчасти ее решит: чего проще, сидя у офисного компьютера, отправить нужную отчетность. И 61% респондентов от общего числа тех, кто сдает отчеты, нашему призыву следуют. Правда, только 35% отчетов сдаются правильно - в xml-формате, с электронной цифровой подписью. Тем не менее за этой формой - будущее. План сбора статотчетности от крупных и средних предприятий в электронном виде на 2014 год – 70%, а к 2017 году - 100%.

Вообще, признаюсь, проблем немало. В частности, это касается организации федерального статистического наблюдения за жилищным фондом, притом что нормативно-правового регулирования в сфере государственного учета нет и до сих пор не установлен ответственный за это орган.

В минувшем году мы уже столкнулись с большими трудностями по обеспечению полноты сбора сведений о построенных населением жилых домах. Они обусловлены тем, что до марта 2015 года не требуется получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, и органы исполнительной власти не располагают полной информацией по количеству строящихся индивидуальных жилых строений. Совместно с органами власти мы смогли дополнительно «найти» более 300 домов!

Но вернемся к перспективам. Впереди нас ждут сразу несколько сплошных обследований. В 2013 году были утверждены основные организационные и методологические положения микропереписи населения-2015 и подготовлен проект ее программы из 42 вопросов.

А 2016-й ознаменуется сразу двумя переписями – бизнеса и сельскохозяйственной. Подготовка к ним уже начинается.

Татьяна СУШЕНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.