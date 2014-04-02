Власть и общественники озаботились судьбой четвероногих в Приморье

Отлов бездомных собак в городах и весях Приморья продолжает оставаться «вне закона». Как уже сообщал «Золотой Рог», с конца февраля на рассмотрении краевого парламента находится законопроект о передаче полномочий по отлову и содержанию бродячих животных на муниципальный уровень.

Документ подвергся критике как со стороны зоозащитников, опасающихся массовых убийств животных, так и со стороны депутатов, считающих, что содержание собачек в спецприютах может попросту разорить муниципалитеты. Единственное, в чем сходятся все стороны, – необходимость ужесточить наказание для владельцев животных, которые выбрасывают питомцев на улицу.

По словам вице-губернатора Приморья Сергея СИДОРЕНКО, вопросы отлова бродячих животных обсуждаются на разных площадках уже полтора года. Однако за это время консолидированное мнение по этому поводу так и не сформировано. Вот и законопроект, внесенный в ЗС ПК губернатором, вызвал диаметрально противоположные точки зрения: депутаты, чиновники и представители общественности пока не пришли к единому мнению о том, как должна решаться эта проблема.

Между тем 26 марта законопроект о передаче полномочий по отлову бродячих животных на муниципальный уровень преодолел первое чтение в ЗС ПК. Наряду с этим в администрации Приморья уже прошло правовую экспертизу постановление, которое утверждает порядок реализации закона на местах.

- Мы рассчитываем, что параллельно с подготовкой проекта закона ко второму чтению мы отработаем и проект постановления, и в один день примем оба документа. Таким образом мы сделаем первый шаг к решению проблемы, - добавил Сергей Сидоренко.

Однако дальнейшие перспективы документа крайне туманны. Депутаты края и города считают, что «собачий» закон нуждается в серьезной доработке.

- Мы наделяем органы местного самоуправления государственными полномочиями и должны передать им необходимые суммы, если хотим решить проблему. Но предусмотренные суммы не позволят реализовать тот порядок, который установлен в законе: нужно содержать штат кинологов, ветеринаров, санитаров, уборщиц, иметь спецавтомобиль и оборудование, питомники. Муниципалы за выделенные средства сделать это не смогут, - полагает депутат Евгений БОЧАРОВ.

- Законопроект потребует большой доработки. К нам идут петиции зоозащитников, которые не желают эвтаназии для бездомных собак. С другой стороны, содержание всех отловленных животных потребует очень больших затрат из бюджета. А он у нас и так дефицитный, - напомнил член комитета по продовольственной политике и природопользованию Юрий КОРНЕЕВ. – Безответственные граждане будут заводить щенков, потом выбрасывать их на улицу, а бюджет будет нести дополнительную нагрузку.

Кстати, свои поправки к законопроекту уже представила и Дума Владивостока. Члены профильного комитета гордумы по городскому хозяйству полагают, что в нынешнем виде документ не будет работать. Напомним, что законопроект предусматривает субсидии из краевого бюджета в объеме 23 млн руб. в год: сумму содержания одного животного в течение месяца оценили в 3,7 тыс. руб., а эвтаназию – в 1,1 тыс. руб. Но, за счет каких средств будут создаваться приюты и что делать, если животное в течение месяца так и не нашло новых хозяев, из документа неясно.

- Мы хотим, чтобы нам не просто передали полномочия, но и более точно указали, на какие цели должны идти деньги. Ведь собак нужно не только ловить и усыплять, а еще и содержать. Край должен принять закон, который бы реально работал. Пока такого закона нет, - объяснил «Золотому Рогу» председатель комитета по городскому хозяйству Думы Владивостока Николай ГОЛОЯД.

Неожиданно взять «собачий» вопрос на контроль решила и недавно созданная Общественная палата Приморского края, хотя ранее законопроект уже обсуждался одним из экспертных советов при губернаторе. 24 марта представители ОП решили даже создать рабочую группу, которая займется общественной экспертизой резонансного законопроекта. Судя по всему, к этому их подтолкнуло письмо, направленное губернатору Приморского края группой инициативных граждан, с просьбой внести поправки в закон об отлове бездомных животных. По мнению зоозащитников, документ в нынешнем виде фактически узаконит массовые убийства собак и кошек, которым не найдут хозяев. Инициаторы обращения считают, что необходимо ужесточить меры в отношении тех людей, кто выбрасывает «меньших братьев» на улицу, а также проработать вопрос о стерилизации бездомных животных и поддержке приютов.

С одной стороны, внимание к проблеме четвероногих «друзей человека» со стороны общества и власти похвально: теперь электорат знает, что его интересы представляют отнюдь не бессердечные «сухари». Но правовой вакуум в вопросе отлова бродячих животных во Владивостоке и других городах края сохраняется уже несколько месяцев. Оценят ли люди, покусанные голодными бездомными псами за это время, затянутое до неприличия «широкое общественное обсуждение» законопроекта?

Да и проблему содержания имеющих хозяев собак, продолжающих загаживать все вокруг, включая детские площадки, угрожающих жизни и здоровью людей, мешающих своим лаем спать соседям, наконец, данное законодательство не решает. А собачникам, как известно, на все эти проблемы всегда было глубоко плевать. Или нам опять надеяться только на добровольных санитаров наших городов - догхантеров?

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.