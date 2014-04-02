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В Приморье Русфонд вместе с газетой "Золотой Рог" начал благотворительный проект
Лев АМБИНДЕР, президент Русфонда, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился к читателям "Золотого Рога":
Дорогие друзья! Перед вами первая страница благотворительного проекта Русфонда в Приморском крае. Она будет выходить регулярно с письмами попавших в беду людей. Им нужна помощь, у них тяжело больны дети и нечем заплатить за спасение. Вообще-то эта страница для всех – для отчаявшихся людей и для людей сострадательных, способных помочь.
17 лет назад в Москве появился Русфонд – журналистский проект помощи тяжелобольным детям. За эти годы собрано более $145 млн. Русфонд стал крупнейшим фандрайзером (сборщиком пожертвований) в России. Публикуя в газете «Коммерсантъ» и в федеральных СМИ просьбы родителей, отчаявшихся найти средства на лечение детей, мы организуем сборы пожертвований, и читатели откликаются, финансово решая проблемы авторов писем. Кроме того, с октября 2011 года существует совместный благотворительный проект Русфонда и «Первого канала». Для этого проекта характерен сбор с помощью SMS-пожертвований: вы отправляете SMS со словом ДОБРО на телефонный номер 5541 – и жертвуете 75 рублей на лечение героя телесюжета. Для региональных проектов мы используем слово ДЕТИ и тот же номер 5541.
Только в 2013 году более 9 млн зрителей «Первого канала», 30 тыс. читателей нашего сайта rusfond.ru, газеты «Коммерсант» и других СМИ, а также свыше 800 компаний и учреждений с помощью Русфонда оплатили лечение 1447 детей из России и стран СНГ, собрав свыше 1 412 млн рублей. В 2013 году наши читатели и телезрители оплатили лечение девяти детей из Приморья на общую сумму 13 935 129 руб.
Теперь журналистский фандрайзинг как метод сбора благотворительных пожертвований мы осваиваем и в регионах России. Русфонд не подменяет, а дополняет государственный бюджет, содействуя развитию гражданского общества, внедрению новых медицинских технологий, спасению тяжелобольных детей. Работа отлажена так, что все авторы опубликованных нами писем гарантированно получают исчерпывающую помощь. Партнерами Русфонда стали лучшие медицинские центры РФ и многие региональные СМИ. Наши представительства уже работают в Самарской, Тверской, Свердловской, Нижегородской и Ленинградской областях, в Северной Осетии, Республике Саха (Якутия), Иркутской области, Татарстане и Башкортостане. Идея проста: жители этих регионов сами помогают своим юным землякам.Теперь мы открыли представительство Русфонда и в Приморском крае.
Сто лет назад Генри ФОРД, капиталист и филантроп, утверждал: «Благотворительная организация, не поставившая себе целью сделаться в будущем излишней, не исполняет подлинного своего назначения». Он писал это в Америке времен борьбы с голодом и бедностью. В США давно нет голода, понятие бедности, как выяснилось, относительно, а проблем в обществе с годами не становится меньше. И сегодня существуют тысячи благотворительных фондов, миллионы американцев занимаются филантропией, а ее годовые объемы исчисляются сотнями миллиардов долларов.
Великий филантроп ошибся? Да. Он не учел… себя и себе подобных – людей состоявшихся и теперь желающих помочь согражданам и стране «содержать себя», как писал он.
Я убежден, миллионы людей у нас готовы заниматься благотворительностью. Если их что и останавливает, то лишь боязнь остаться в дураках. Снимите этот синдром – и массовая доброта станет фактом. К счастью, мы в Русфонде быстро поняли, кто в доме хозяин. Мы лишь менеджеры, а спасаете горемык именно вы, читатели. Это за вами последнее слово, это вы диктуете критерии отбора писем в печать: авторы неплатежеспособны, проблемы не финансируются госказной…
Опыт Русфонда ломает многие устойчивые стереотипы массовой благотворительности. Социологи нам говорят, что жертвовать люди начинают после 35-ти, и эта тенденция не только де российская, но и мировая, а если говорить о наших «простых людях», то они и вовсе, мол, равнодушны. Однако среди наших жертвователей много школьников и студентов, пенсионеров и рабочих, у которых еще нет компьютера.
Наши расчеты показывают огромный благотворительный потенциал большинства регионов страны. По данным Минюста, в стране до девяти тысяч благотворительных фондов. Однако большинство существует только на бумаге – тормозят несовершенные законы. Мы в Русфонде знаем, как чиновники сдерживают это развитие. Но ситуация все-таки меняется.
Я смотрю на фотографии ребятишек, чьи истории опубликованы на этой странице. Их еще можно спасти. Есть все, не хватает лишь денег. Помогая этим детям, вы не только спасаете их, но и даете понять, что нас объединяет не только гражданство и география, но и еще кое-что. Например, чувство, что здесь, в России, мы среди своих и нам не дадут пропасть поодиночке.
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