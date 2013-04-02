Жители Приморья не хотят расширения парка "Земля леопарда"

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в Хасанском районе Приморского края занимают более 1/3 площади района, а с территорией охранной зоны месторождения лечебных грязей «Ясное» – почти 2/3, это намного больше, чем в других районах России. Однако в настоящее время Всемирным фондом дикой природы (WWF) инициирован проект создания национального парка «Земля леопарда» на площади 2858,3 км2 – за счет отчуждения еще 1000 км2 дополнительных территорий от земель района.

Такое решение, в случае его принятия, будет противоречить принципам создания благоприятных условий жизни местного населения, считает эколог, к.б.н. Дмитрий ВЫШКВАРЦЕВ, детально проанализировавший «Эколого-экономическое обоснование национального парка «Земля леопарда» (Отчета о НИР. Владивосток: ТИГ ДВО РАН, 2011. Т.1, 2) с точки зрения его народнохозяйственной и экологической состоятельности. «ЗР» предоставил слово ученому.

Заповедник, заказник, парк…

– За время предыдущего столетия в Хасанском районе по мере увеличения знаний об уникальности его флоры и фауны и с согласия местных жителей и администрации происходило расширение ООПТ. С 1916 года здесь был учрежден губернский заказник, которому в 1924 году присвоен статус Государственного природного заповедника «Кедровая падь». С 1935 по 2004 годы он находился в ведении дальневосточных структур АН СССР и РАН, затем передан в управление МПР РФ и получил статус биосферного резервата ЮНЕСКО с площадью 179 кв. км.

В целях охраны дальневосточного леопарда были созданы в 1979 году заказник «Барсовый» площадью 1069 кв. км и в 1997 году «Борисовское плато» площадью 634 кв. км. По разным мнениям, эти заказники «закрывают» от 2/3 до 9/10 современного ареала дальневосточного леопарда. По инициативе WWF в 2008 году на их базе создан федеральный заказник «Леопардовый». Таким образом, в настоящее время суммарная площадь в юго-западном Приморье, где дальневосточный леопард может обитать на ООПТ, составляет 1882 кв. км.

В 2010 году тогда еще председатель правительства РФ Владимир ПУТИН поручил «проработать вопрос о создании национального парка на базе Государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и Государственного природного заказника «Леопардовый». Позже к этой теме вернулся и заместитель председателя правительства РФ Сергей ИВАНОВ в своем поручении от 16.05.2011 г. № СИ-П9-15пр «О реализации проекта создания национального парка «Земля леопарда». Проект, безусловно, интересный, но вызывает сомнение предложение некоторых ученых увеличить территорию национального парка «Земля леопарда» за счет дополнительно изъятых у района 1000 кв. км.

Хасанский район простирается достаточно узкой полосой вдоль границы и это, естественно, обусловило специфику расположения охранных сооружений. С падением и разрушением в районе многих производств (судоремонтного, угледобычи, рыбного, животноводства, и других) и отводом воинских частей в районе возникла безработица. Для физического выживания население вынуждено использовать природные пищевые и древесные ресурсы близлежащих угодий. Именно с этими объективными обстоятельствами связаны причины возросшего уровня браконьерства. Но проект обоснования национального парка «Земля леопарда» не предусматривает решения этих проблем.

Что же касается численности дальневосточного леопарда, то, по данным учетов 2000, 2003 и 2009 годов, на юго-западе она составляла 50-58 особей (Отчет, стр. 171). Уже сейчас признается, что для состояния его популяции наиболее серьезную угрозу представляет рост численности амурского тигра, «при существующей пищевой конкуренции между тигром и леопардом и агрессивным поведением тигра по отношению к леопарду». Путей решения этой проблемы пока не намечено, и в связи с наблюдаемым ростом численности обоих видов хищников и их жесткой конкуренции в не очень отдаленном будущем, возможно, предстоят мероприятия уже по изъятию их части из ООПТ.

Встроить в цепочку Человека

К факторам, влияющим на численность копытных как пищевых объектов питания леопарда, относят обильные снегопады, лесные и травяные пожары.

Пожары уничтожают травы, молодой подрост деревьев, кустарники как основной кормовой ресурс копытных, после чего олени и кабаны перемещаются на другие территории. Леопарды также избегают выгоревших территорий, что приводит к утрате его мест обитания. В Отчете указывается, что в период с 1996 по 2010 гг. на юго-западе Приморья ежегодно выгорало до 2520 тыс. кв. км – 34% территории. Основная площадь горевших участков приходится на самую южную, безлесную часть Хасанского района, занятую обширными лугами. На эту территорию приходятся единично отмеченные факты присутствия хищников и самая минимальная их плотность. Поэтому вызывает сомнение целесообразность включения этой территории в состав проектируемого парка.

При анализе Отчета достаточно четко прослеживаются контуры пищевой цепочки в трофической пирамиде: растения–копытные–хищники и влияние на них ключевого фактора - Человека. Его роль проявляется на всех звеньях этой цепочки. Травы поджигают ради забавы, чаще – для облегчения в последующем сбора и заготовки недревесных пищевых ресурсов. Оленей и кабанов отстреливают для собственного пропитания, а леопардов ловят и отстреливают на продажу. И решение проблемы заключается не в охране всех звеньев пищевой цепочки (растения – копытные – хищники), а во «включении» Человека в эту цепочку на самом низшем, растительном уровне: включить Человека в сбор и сенокос трав, заготовку кормов для копытных.

Обширные травяные угодья в южной части Хасанского района (до 60% территории) и луга около населенных пунктов включаются в хозяйственный оборот на методологической основе, давно разработанной в БПИ ДВО РАН. При этом часть кормов может использоваться местными жителями для своих стад, часть – для подкормки оленей, и часть – на продажу, развитие животноводства. Кроме того, разумное чередование и размещение мест (площадей или полос) сенокосов предотвратит столь гибельное для всего живого распространение пожаров.

Авторы обоснования национального парка «Земля леопарда» оставили без внимания громадные потенциалы использования возобновляемых органических, пищевых и сырьевых минеральных ресурсов Хасанского района, значимых для представления на федеральном уровне. Не учтен громадный разведанный и подготовленный к разработке запас лечебных слабосульфидных грязей месторождения «Ясное» в бухте Экспедиции залива Посьета в объеме 169 млн т. Не приняты во внимание крупное месторождение титаномагнетита в районе р. Туманная, обширный продукционный потенциал акваторий Хасанского района для развития марикультуры. По данным ряда исследователей, в прибрежных водах Хасанского района вдоль береговой полосы площадь акваторий, пригодных для хозяйств марикультуры, составляет 53, 9 тыс. га (538 кв. км) с продуктивностью 89,8 тыс. т в год. Причем эта развивающаяся отрасль промышленного производства в Хасанском районе может обеспечить более 20 тыс. рабочих мест.

Экология и экономика

В предложенном проекте прослеживаются противоречия между экологическими и экономическими составляющими стратегических перспектив развития территории Хасанского района. С одной стороны, в пределах границ национального парка «Земля леопарда» в ряде случаев не предусматривает выделения пространства для рассматриваемых вариантов экономического развития, в том числе и для создания переходов. Но с другой – предполагается использовать включаемые в национальный парк обширные по площади военные Бамбуровский и Нарвинский полигоны для создания комплекса услуг, которые будут включать стрельбища и гоночные трассы квадрациклов и снегоходов. А также в предгорьях и отрогах Черных гор на ООПТ организовать катания на лыжах, коньках и санках. По существу, это прямое свидетельство утраты смысла и обоснованности проекта расширения территории национального парка для сохранения популяции дальневосточного леопарда, поскольку ревущие на больших оборотах моторы и стрельба исключает возможность обитания там леопарда и копытных.

На наш взгляд, расширение территории национального парка «Земля леопарда» не отвечает интересам социально-экономического развития юго-западного Приморья. Высшие органы власти федерального и краевого уровней были введены в заблуждение инициаторами предложения по расширению территорий ООПТ для сохранения популяции дальневосточного леопарда еще на 1000 км2. Не согласились с этим предложением и жители Хасанского района – на публичных слушаниях, проведенных 27 декабря 2011 года, посчитав, что рассматривать вопрос о создании национального парка стоит в границах уже существующей особо охраняемой территории.

На сегодняшний день 80,1% территории района с 17 ООПТ фактически выведены из оборота, что уже создает проблемы для улучшения качества жизни и проживания населения, для успешной реализации экономического развития района и интеграции в экономику АТР. Между тем с учетом особого геостратегического положения Хасанский район может стать мощным транспортно-логистическим узлом, и необходимо предусматривать возможность изменения границ ООПТ как для создания более широкого инфраструктурного транспортного коридора, так и для использования территорий, не включенных пока в состав ООПТ.

Не так давно на Всероссийской экологической конференции в Москве обсуждалась тема финансовой компенсации муниципальным районам с обширными особо охраняемыми территориями. На наш взгляд, будет справедливо, если такие компенсации, закрепленные на законодательном уровне, направлят на создание предприятий, обеспечивающих вовлечение в производственную деятельность местного населения.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.