В Приморском крае граница переходит на прозрачный режим

О том, как работают пограничники в свете принятия нового регламента своей деятельности, «ЗР» рассказал начальник Погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю, генерал-лейтенант Николай Гусев.

Владивосток становится одним из центров международного сотрудничества в АТР, принимая крупные форумы, бизнес-делегации и круизные суда. И от того, как встретит зарубежных гостей государственная граница РФ, зависит не просто их расположение и эмоциональный настрой, но и будущее сотрудничество, в том числе реализация проектов развития.

О том, как изменяется облик госграницы, какие угрозы существуют на этом направлении и что им противопоставляет пограничное ведомство, «ЗР» спросил у начальника Погрануправления ФСБ РФ по Приморскому краю, генерал-лейтенанта Николая ГУСЕВА.

Пропустить гостей, задержать нарушителей

– Николай Николаевич, саммит АТЭС, международный парламентский форум как-то повлияли на работу вашего ведомства?

– Безусловно, проведение масштабных международных мероприятий накладывает свой отпечаток на деятельность любого ведомства. В рамках реализации поставленных президентом РФ перед руководством Пограничной службы ФСБ России задач по подготовке к саммиту АТЭС и XXI сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в январе 2013 года Пограничным управлением совместно с территориальными органами исполнительной власти и правоохранительными органами была проведена большая работа, направленная на обеспечение пограничной безопасности в регионе.

Не раскрывая сути, скажу, что был осуществлен целый комплекс мероприятий, который позволил нам обеспечить и надежную охрану государственной границы (в период проведения саммита, например, задержано 4 нарушителя госграницы, в пунктах пропуска выявлено и пресечено порядка 10 попыток провоза незадекларированных грузов, из незаконного оборота изъято 3 единицы оружия, около 80 боеприпасов и взрывчатых веществ), и осуществление бесперебойного пропуска через госграницу участников этих мероприятий. А их в период проведения форумов АТЭС и АТПФ было более 5 тыс. человек.

Чтобы сделать более комфортным пропуск граждан через границу, в период подготовки к форумам государство инвестировало крупные вложения в реконструкцию старых и строительство новых пунктов пропуска, и сейчас эта работа продолжается. В настоящее время на участке Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю идет реконструкция пяти пунктов пропуска: трех морских - «Владивосток», «Находка», «Восточный» - и двух автомобильных - «Пограничный», «Краскино». Все они оснащаются новыми техническими средствами проверки документов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, что позволит в будущем увеличить объемы пропуска через государственную границу лиц, транспортных средств и грузов. Так, к примеру, во введенном в эксплуатацию новом воздушном пункте пропуска «Владивосток (Кневичи)» количество кабин паспортного контроля увеличено до 22, и его пропускная способность выросла в 4 раза. Всего же сегодня на территории Приморского края расположено 18 пунктов пропуска через госграницу, и мы стараемся максимально сократить время на осуществление проверочных мероприятий в отношении граждан и транспортных средств.

Три минуты на проверку

- Вступил в силу Приказ ФСБ РФ от 8 ноября 2012 года «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по исполнению государственной функции по осуществлению пограничного контроля в пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации». Какие новые положения содержит этот документ?

– Новый Административный регламент существенно не изменил работу сотрудников подразделений пограничного контроля по пропуску через государственную границу РФ лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных. По сути, в своей работе мы и ранее руководствовались теми же законодательными актами и работали практически по тем же нормативам. Например, согласно ранее действовавшему регламенту время на проверку документов у граждан составляло не более трех минут с момента их предъявления. Новым регламентом предусмотрено такое же время. При этом проверка документов проводится подчас даже быстрее, если, конечно, не считать ожидания своей очереди.

Новый регламент дал ответ на один из часто задаваемых сотрудникам пограничных органов вопросов по порядку выезда из страны несовершеннолетних, если они следуют без родителей. В документе разъяснено, что для выезда достаточно нотариально оформленного согласия одного из родителей, усыновителей, опекунов и попечителей.

В целом же новый регламент дополнил ранее действующий и, пожалуй, сделал деятельность сотрудников пограничного контроля более прозрачной: туристам разъяснили, какие документы необходимы для пересечения границы, права и обязанности, как свои, так и сотрудников пограничных органов, объяснили, как обжаловать их действия, если возникли спорные ситуации. Теперь это можно сделать и через многофункциональный центр, и через Интернет. И если у читателей есть вопросы, касающиеся осуществления пограничного контроля в пунктах пропуска через госграницу в Приморье, то они могут обратиться в Пограничное управление ФСБ России по Приморскому краю письменно или по телефонам: 8(423)222-64-34, 222-24-48.

– Сколько человек прошло через приморские пункты пропуска в 2012 году, были ли случаи отказа в пересечении границы и каковы их причины?

– В 2012 году через границу на участке Погрануправления пропущено более 2,5 млн граждан. Более двух тысяч российских и иностранных граждан по различным причинам получили отказ в пропуске. Его основными причинами были у наших сограждан: негодность документов ввиду неаккуратного обращения с ними, окончание срока действия паспорта, отсутствие нотариально заверенного согласия законного представителя несовершеннолетнего гражданина РФ на выезд, временное ограничение права гражданина на выезд из РФ в установленном законом порядке; у иностранцев: неисправности в национальных документах, отсутствие российских виз, прибытие в пункт пропуска раньше или позже срока действия визы, ограничение в установленном законодательством порядке на въезд в РФ и выезд из РФ.

Чтобы избежать подобных неприятностей, мы рекомендуем перед планируемым выездом за рубеж проверить, в каком состоянии находится ваш заграничный паспорт, не окончился ли срок его действия, все ли страницы целые и есть ли в паспорте свободные места для проставления специальных отметок сотрудников пограничных органов. Уточните в подразделениях службы судебных приставов, не имеется ли в отношении вас каких-либо ограничений на выезд из страны, принятых судом (неоплаченные штрафы, иные задолженности финансового или имущественного характера). При самостоятельном выезде вашего несовершеннолетнего ребенка оформите у нотариуса согласие на его выезд за границу и вложите данное согласие в его заграничный паспорт.

Нарушитель бедный пошел…

- Николай Николаевич, как изменяется число нарушителей границы? Кто эти люди и каковы их цели?

– В 2012 году на участке Погрануправления задержано 32 нарушителя государственной границы. По сравнению с 2011 годом их число уменьшилось более чем на 60%. А в 1 квартале 2013 года задержан всего один нарушитель. Такое снижение, прежде всего, связано с принятыми совместно с погранохраной КНР мерами по предупреждению подобных нарушений. Существенную роль сыграло увеличение количества выставленных временных пограничных постов на наиболее сложных направлениях, что заставило некоторых потенциальных нарушителей отказаться от своего умысла.

Около 70% нарушителей границы – это представители бедных слоев населения Китая, проживающие вдоль охраняемого нами участка границы. По социальному статусу эти граждане КНР либо безработные, либо не имеющие постоянного заработка. Цель у них одна – обогатиться за счет наших природных ресурсов, незаконного промысла на приграничных реках и озерах, сбора дикоросов или охоты. Остальные задержанные – преимущественно граждане КНР, потерявшие ориентировку на местности, попросту говоря, заблудившиеся. Им мы выносим административное предупреждение и сопровождаем обратно в Китай. Если же нарушитель имел определенный умысел, то и меры, применяемые к нему, адекватны – от значительного административного штрафа до возбуждения уголовного дела.

Диапазон дальности

- Отдельная тема – морская граница и борьба с браконьерством, незаконным вывозом с российской территории биоресурсов.

– Для Приморья наиболее актуальной является незаконная добыча краба, трепанга, гребешка, тихоокеанского лосося. Пограничное управление планирует и активно проводит мероприятия по пресечению браконьерства. Уверяю вас, для этого у нас хватает и сил, и средств. В настоящее время техническая оснащенность сил береговой охраны Пограничного управления позволяет контролировать морскую обстановку, оперативно реагировать на ее изменения и действенно принуждать нарушителей к исполнению законодательства РФ.

Так, в целях недопущения незаконного промысла в районах добычи валютоемких водных биологических ресурсов постоянно находятся современные быстроходные пограничные сторожевые корабли, патрульные суда типа «Командор», оснащенные вертолетными комплексами, проводятся рейды по побережью, осуществляются вылеты авиации. На побережье контроль за надводной обстановкой осуществляют посты технического наблюдения, оснащенные новейшим оборудованием. Установленные на них радиолокационные станции имеют широкий диапазон дальности обнаружения судов на морском участке, дают возможность определения точных координат их местонахождения, курса и скорости. Эти данные используются в режиме реального времени для точного наведения сил береговой охраны на цели.

Только за прошлый год Государственной морской инспекцией Пограничного управления проведено более 7 тыс. контрольно-проверочных мероприятий на российских и иностранных судах, порядка 4 тыс. рейдов по проверке прибрежного и любительского рыболовства, в результате которых выявлено около 2,5 тыс. нарушений российского природоохранного законодательства в области сохранения морских биоресурсов. По результатам проведенных разбирательств наложено более тысячи штрафов, на общую сумму свыше 18,5 млн рублей. При этом изъято из незаконного оборота около 62 километров браконьерских орудий лова, более 500 крабовых и тысячи креветочных ловушек. В естественную среду обитания выпущено свыше 21тыс. особей краба разных видов, более 27 тыс. экземпляров трепанга, более 5 тыс. особей гребешка. Сумма предотвращенного ущерба составила порядка 27 млн рублей.

В 2012 году силами береговой охраны Пограничного управления за различные правонарушения были задержаны 17 судов, из которых 8 - под так называемыми «удобными» флагами. И благодаря принимаемым нами мерам за последние 5 лет количество «подфлажников» значительно сократилось. Однако в нашем регионе незаконная добыча валютоемких биоресурсов и их контрабанда за границу могут приносить колоссальные прибыли. Поэтому преступные сообщества, владеющие добывающим флотом, делают все возможное, чтобы не потерять такой источник дохода, и ищут новые схемы противоправной деятельности.

В вопросах экономической безопасности (а именно так расценивается деятельность браконьеров) обмен информацией организован не только с пограничными структурами сопредельных государств (Японии, Кореи и Китая), но и с другими заинтересованными министерствами и ведомствами, как сопредельных государств, так и региональными российскими. Причем взаимодействие не только информационное, с использованием автоматизированной системы обмена информацией (АСОИ) на базе Интернета, применяемой в рамках сотрудничества пограничных ведомств (береговых охран) северной части Тихого океана, но и в аспекте практического применения разнородных сил по действиям в различных возникающих ситуациях. Результаты регулярно проводимых совместных учений показывают достаточно высокую эффективность применения подобных разнонациональных группировок.

Ирина БАРАННИК, газета "Золотой Рог", Владивосток.