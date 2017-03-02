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В Приморье первые стаи перелетных птиц замечены в Лазовском заповеднике

02 Марта 2017, 14:27 | Приморье

Это самые ранние признаки весны

 

В Приморье первые, самые ранние признаки весны появились на территории Лазовского заповедника. Здесь уже отметили первую стаю гусей, возвращающуюся в родные края из мест зимовки, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе заповедника.

Лед на водоемах начал ломаться, в первую очередь освобождаются от ледяного плена устья впадающих в море рек и ручьев. Сюда в поисках пищи устремились зимовавшие в заповеднике утки. Кряквы, крохали, чирки, каменушки (на фото) стайками перемещаются из бухты в бухту.

По словам Валерия Шохрина, орнитолога, научного сотрудника Лазовского заповедника, первыми возвращаются пернатые, зимовавшие не очень далеко, например, на близлежащих территориях соседних стран – в Китае и Корее.

«В целом зима была теплой, многие речки так и не замерзли полностью, - отмечает специалист. - Некоторые перелетные птицы не улетали далеко, а есть и такие, кто оставался зимовать в заповеднике, например, кряквы и чирки. Сейчас они активизировались и собираются стайками на освобождающихся от льда участках рек».   

Массовый пролёт перелетных птиц в ООПТ ожидается во второй половине марта. В это же время вернутся на родину утки-мандаринки. Эти красавицы зимуют подальше - на юге Китая, в Японии. Наряду с чешуйчатым крохалем мандаринки - один из двух видов уток, постоянно гнездящихся на территории Лазовского заповедника.

Фото Валерия Шохрина.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: лазовский заповедник 



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