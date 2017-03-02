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В воскресенье на юге Приморья вероятен небольшой снег

02 Марта 2017, 17:20 | Приморье

В предстоящие выходные дни погода в Приморье будет переменчива, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт Примпогода

В субботу, 4 марта, погодные условия будет определять гребень антициклона. На большей части края существенных осадков не ожидается, небольшой снег вероятен лишь на севере. Температурный фон ночью составит от −5…−16 °С, в горных районах до −24 °С.

Во Владивостоке ожидается погода с переменной облачностью, без осадков. При умеренном северном ветре температура воздуха ночью составит −6…−8 °С, днём потеплеет до −1…−3 °С.

В ночь на субботу на юго-западе Японского моря начнёт формироваться неглубокий циклон, предполагается, что в воскресенье днём он будет смещаться на восток, северо-восток над центральной частью Японского моря. Атмосферные фронты, связанные с циклоном, пройдут вблизи южного побережья Приморья. В южной половине края повысится вероятность небольших осадков. Температурный фон существенно не изменится.

Во Владивостоке в воскресенье, 5 марта, также возможен небольшой снег. При северном ветре температура воздуха ночью составит −5…−7 °С, днём −2…−4 °С.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прогноз  погода 



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