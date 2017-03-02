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Конец рабочей недели во Владивостоке будет теплым и солнечным
02 Марта 2017, 14:14 | Приморье
Во Владивостоке в пятницу, 3 марта, переменная облачность. Без осадков. Ветер северный умеренный. Температура ночью −7…−9 °C, днем 0…−2 °C, сообщает Деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на сайт «Примпогода».
В конце рабочей недели существенных осадков в крае не ожидается. Ночью похолодает до −12…−20 °C, в горных районах до −27 °C, на побережье −6…−11 °C. А днем яркое весеннее солнце в континентальной части края прогреет воздух на 7–15 градусов. Максимальная температура составит −6…+3 °C.
Иван КРЫШАН.
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