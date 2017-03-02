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В Приморье в нацпарке "Земля леопарда" задержаны браконьеры
Многочасовое преследование нарушителей заповедного режима «Земли леопарда» дало результат: государственные инспекторы задержали двух вооруженных браконьеров. В полиции смирившиеся со своей участью злоумышленники признались, что в нацпарк пришли за копытными животными, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Инцидент произошел в центральной части «Земли леопарда». Ведущие в лес человеческие следы были обнаружены в ходе патрулирования территории национального парка неподалеку от села Филипповка. Началась погоня, которая продлилась несколько часов. Преследование по снегу затруднялось из-за больших проталин на южных склонах холмов, часто след терялся. Однако опытные госинспекторы смогли выследить свою цель, рассказали "Золотому Рогу" в ФГБУ «Земля леопарда».
Выяснилось, что незваных гостей в лесу двое: они разделились, вероятно, для того чтобы вести охоту загонным методом. Но они даже не подозревали, что на самом деле охота здесь ведется не на копытных, а на хищников. Хищников браконьерской породы, которых сотрудники отдела охраны застали врасплох и задержали одного за другим, даже не обнаружив себя. В этом им помогли зимние маскировочные костюмы. Углубившиеся в лес на несколько километров нарушители были остановлены вовремя – погубить зверя они не успели.
При себе у задержанных был стандартный набор браконьера: незарегистрированное гладкоствольное ружье, патроны, охотничий нож для разделки туши животного. Составив на нарушителей протокол, госинспекторы препроводили их вместе с изъятым оружием в отделение полиции. Здесь злоумышленники сознались в своем преступлении, поэтому уголовное дело по статье 258 УК РФ будет возбуждено автоматически. Ведь даже простое пребывание на особо охраняемой природной территории с оружием по закону приравнивается к незаконной охоте. Наказание по этой статье – исправительные работы на срок до двух лет либо штраф в размере до трехсот тысяч рублей.
«Я уверен, что местные жители хорошо знают: на территории национального парка запрещены все виды охоты, – подчеркнул Евгений Стома, заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране. – И все же некоторые решаются пойти на риск, им хватает смелости зарядить ружье и отправиться в лес. Однако все охотники должны осознавать, что наказание за совершаемое ими преступление неизбежно. Браконьеры – главные враги дальневосточного леопарда, и гибель даже одной косули или оленя от браконьерской пули – большая потеря для экосистемы».
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