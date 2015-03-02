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Второй Дальневосточный МедиаСаммит во Владивостоке станет масштабнее
02 Марта 2015, 13:27 | Приморье
Проведение Второго Дальневосточного МедиаСаммита, который пройдет в июне, обсудили участники Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморском крае.
По словам директора департамента информационной политики Алексея Казакова, первый МедиаСаммит оказался хорошим опытом.
«Он стал отличной площадкой для общения представителей СМИ Приморья, для обмена опытом. Губернатор Приморского края принял решение о проведении Второго МедиаСаммита, мы проведем его в этом году в июне. Но он станет масштабнее предыдущего. И мы постараемся сделать все для того, чтобы он был и насыщеннее информационно», – подчеркнул Алексей Казаков.
Директор департамента отметил, что одна из целей МедиаСаммита – обсуждение работы современных технологий в сфере СМИ.
«В этом году будет продолжена работа по дискуссионным площадкам. Мы пригласим коллег из стран Азиатско-Тихоокеанского региона: Китая, Северной Кореи и Японии», – заявил Алексей Казаков.
Напомним, Первый Дальневосточный МедиаСаммит прошел во Владивостоке 3-4 июня прошлого года. В рамках форума прошли две конференции, 15 круглых столов, прозвучали более 50 докладов. Среди участников были представители журналистского сообщества, пресс-служб, специалисты в сфере PR Приморья, ДФО и стран АТР. Организаторами выступили Приморское краевое отделение Союза журналистов России, администрация Приморского края и Дальневосточный федеральный университет.
На закрытии Первого МедиаСаммита глава Приморья Владимир Миклушевский объявил, что это мероприятие в дальнейшем станет ежегодным.
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