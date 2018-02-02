Губернатор отменил в Приморье суровую зиму

Соответствующее постановление глава края Андрей Тарасенко подписал в пятницу

Врио губернатора Приморского края Андрей ТАРАСЕНКО отменил режим повышенной готовности к ЧС, введенный еще в декабре минувшего года. Соответствующее постановление глава Приморья подписал в пятницу, 2 февраля, «в связи с нормализацией обстановки с теплоснабжением населения Приморского края», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Напомним, что режим повышенной готовности к чрезвычайной ситуации был введен на всей территории края после того, как в ноябре 2017 года в отдельных муниципалитетах возник дефицит топдива для котельных. Проблема усугублялась тяжелым финансовым положением КГУП «Примтеплоэнерго», которому для закупки топлива была предоставлена экстренная помощь из краевого бюджета.

К Новому году ситуацию с поставками топлива постепенно удалось выправить; однако Андрей Тарасенко дал поручение разработать комплексную стратегию развития ЖКХ края, которая позволила бы избежать повторения подобных ситуаций в дальнейшем. Ответственный за данное поручение вице-губернатор Приморья Гагик ЗАХАРЯН ранее заявлял, что проект стратегии развития ЖКХ края на ближайшие годы планируется подготовить к концу весны - началу лета.

Фото ТАСС.