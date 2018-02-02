Воспитанники детских домов Приморья начинают борьбу за Лондон

4-5 февраля 2018 года в г. Спасске-Дальнем пройдет региональный этап XIV Открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя».

На поле ДЮСШ «Атлант» г. Спасска-Дальнего встретятся воспитанники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей из Владивостока, Уссурийска, Спасска-Дальнего, Арсеньева, Лесозаводска, сел Покровка и Вольно-Надеждинское и поселка Кавалерово. Ребята будут соревноваться в двух возрастных категориях: 2003 – 2004 гг. рождения и 2005 – 2006 гг. рождения. По итогам игр две команды, занявшие первые места в своих возрастных категориях, отправятся на полуфинал, который будет проходить 13-15 марта 2018 года во Владивостоке. Здесь ребята будут отстаивать честь Приморья среди победителей региональных этапов из Хабаровского и Забайкальского краев, Амурской, Иркутской и Магаданской областей, а также республик Саха (Якутия) и Бурятия, Еврейской автономной области. Финал же чемпионата «Будущее зависит от тебя» пройдет в Сочи. Победители получат возможность побывать в Лондоне, в гостях у футбольного клуба «Арсенал», познакомиться со звездами английского футбола.

«Будущее зависит от тебя» - соревнования, которые любят и всегда очень ждут воспитанники учреждений для детей, находящихся под опекой государства, -- говорит Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». - Приморские мальчишки и девчонки всерьез увлечены футболом и всегда достойно представляют наш край. Команда из Центра содействия семейному устройству г. Уссурийска дважды становилась лучшей среди других команд Дальнего Востока и Восточной Сибири и участвовала в финальных играх в г. Сочи, а сборная девушек Приморского края в декабре прошлого года привезла из Москвы бронзу с отборочных игр за право участвовать в Чемпионате мира среди детей-сирот. Такие достижения - всегда повод для гордости, но еще важнее то, что эти игры позволяют ребятам закалять характер, работать в команде, достигать поставленной цели».

Открытые Всероссийские соревнования «Будущее зависит от тебя» компания «МегаФон» проводит ежегодно с 2005 года. В Приморье его организаторами выступают компания «МегаФон», Департамент физкультуры и спорта Приморского края, Федерация футбола Приморского края.

«Футбол – самая демократичная, самая любимая и популярна игра во всем мире, - отмечает Александр Шевченко, исполнительный директор Федерации футбола Приморского края. – Отрадно, что у этих игр такая долгая и счастливая история. Здорово, что мальчишки реализуют себя в спорте, благодаря соревнованиям знакомятся с новыми людьми, учатся дружить и брать на себя ответственность за общий результат».

Открытие регионального этапа соревнований в г. Спасске-Дальнем состоится 4 февраля в 13.00 по адресу: ул. Пионерская, 1 (ДЮСШ «Атлант»).

