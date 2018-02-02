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Электрички в Приморском крае переходят на новый график движения

02 Февраля 2018, 11:06 | Приморье

К сведению жителей Уссурийска, Баневурово, Барановского, Раздольного, Кипарисово, Вольно-Надеждинского и пригородной части Владивостока!

В связи с вашими многочисленными обращениями компания-перевозчик изменяет график движения утреннего электропоезда, сообщением "Уссурийск-Владивосток".

С 13 февраля 2018 года первая утренняя электричка из Уссурийска во Владивосток будет отправляться в 6 часов 46 минут утра (на 15 минут раньше текущего графика). В соответствии с этим, изменяется время отправления этого электропоезда со всех станций по маршруту следования.

Время отправления электропоезда №6364 от основных станций:

Баневурово- 07:01

Барановский- 07:10

Раздольное- 07:23

Кипарисово- 07:34

Надеждинская- 07:58

Совхозная- 08:03

Угольная- 08:12

Садгород- 08:21

Океанская- 08:28

Седанка- 08:35

Вторая Речка- 08:45

Прибытие во Владивосток ровно в 9 часов утра (текущее время прибытия в 9:15).


Кроме того, в связи с увеличением пассажиропотока на линии экспрессов "Владивосток-Кневичи", с 13 февраля корректируется график движения следующих рейсов в Международный аэропорт:

-рейс №7103, "Владивосток-Кневичи", отправление в 07:05 (под рейсы в Новосибирск, Москву, Терней, Кавалерово, Преображение, Благовещенск),

- рейс №7105, "Владивосток-Кневичи", отправление в 11:51 ( под рейсы в Иркутск, Благовещенск, Читу, Москву).

 

Полное расписание всех пригородных электропоездов доступно круглые сутки в бесплатном мобильном приложении "Пригород". Кроме того, с помощью этого мобильного приложения за безналичный расчет можно приобрести билет на электричку минуя возможные очереди в часы-пик в пригородных кассах.  

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: приморский край  электричка  расписание  владивосток  экспресс-приморья 



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