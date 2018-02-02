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Электрички в Приморском крае переходят на новый график движения
К сведению жителей Уссурийска, Баневурово, Барановского, Раздольного, Кипарисово, Вольно-Надеждинского и пригородной части Владивостока!
В связи с вашими многочисленными обращениями компания-перевозчик изменяет график движения утреннего электропоезда, сообщением "Уссурийск-Владивосток".
С 13 февраля 2018 года первая утренняя электричка из Уссурийска во Владивосток будет отправляться в 6 часов 46 минут утра (на 15 минут раньше текущего графика). В соответствии с этим, изменяется время отправления этого электропоезда со всех станций по маршруту следования.
Время отправления электропоезда №6364 от основных станций:
Баневурово- 07:01
Барановский- 07:10
Раздольное- 07:23
Кипарисово- 07:34
Надеждинская- 07:58
Совхозная- 08:03
Угольная- 08:12
Садгород- 08:21
Океанская- 08:28
Седанка- 08:35
Вторая Речка- 08:45
Прибытие во Владивосток ровно в 9 часов утра (текущее время прибытия в 9:15).
Кроме того, в связи с увеличением пассажиропотока на линии экспрессов "Владивосток-Кневичи", с 13 февраля корректируется график движения следующих рейсов в Международный аэропорт:
-рейс №7103, "Владивосток-Кневичи", отправление в 07:05 (под рейсы в Новосибирск, Москву, Терней, Кавалерово, Преображение, Благовещенск),
- рейс №7105, "Владивосток-Кневичи", отправление в 11:51 ( под рейсы в Иркутск, Благовещенск, Читу, Москву).
Полное расписание всех пригородных электропоездов доступно круглые сутки в бесплатном мобильном приложении "Пригород". Кроме того, с помощью этого мобильного приложения за безналичный расчет можно приобрести билет на электричку минуя возможные очереди в часы-пик в пригородных кассах.
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