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На портале госуслуг стала доступна новая возможность
На едином портале госуслуг стала доступна новая возможность – «Выбор избирательного участка на выборах Президента Российской Федерации». Она позволяет приморцам подать заявление в электронном виде о включении в список избирателей по месту нахождения и принять участие в выборах Президента РФ на любом удобном избирательном участке.
Как сообщили в Минкомсвязи, воспользоваться услугой могут посетители портала с подтвержденной учетной записью и подтвержденным номером мобильного телефона, достигшие на день голосования 18 лет. Важно, что такое заявление можно подать только один раз в период проведения выборной кампании.
Подобрать себе подходящий избирательный участок для голосования 18 марта можно на сайте ЦИК России cikrf.ru
Отметим, помимо портала Госуслуг изменить избирательный участок можно с помощью территориальных избирательных комиссий и любого МФЦ Приморья.Кроме того, с 25 февраля заявления будут приниматься в участковых избирательных комиссиях края. Завершится прием документов 12 марта. При посещении учреждений с собой нужно взять паспорт.
Подобрать себе подходящий избирательный участок для голосования 18 марта можно на сайте ЦИК России cikrf.ru с помощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок» или с помощью интерактивной карты.
Напомним, совершенствование системы получения государственных услуг вошло в перечень майских Указов Президента России Владимира Путина.
В Приморье в день выборов в 2018 году будут открыты более 1 300 избирательных участков.
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