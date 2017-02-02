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Москва и Санкт-Петербург интересуются "дальневосточным гектаром" активнее других

02 Февраля 2017, 18:10 | Приморье

За день на сайт «НаДальнийВосток.РФ» было более 182 тысяч заходов. Такие цифры озвучил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

«1 февраля стартовал третий этап по выделению «дальневосточного гектара» – самый массовый. За день зафиксировано 182 тысячи заходов. Если говорить об «уникальных посетителях» – их 149 тысяч. Для сравнения – вчера за полные сутки было 28 тысяч заходов или 19 тысяч «уникальных» посещений, в прошедшую субботу – 9 тысяч», – сообщил глава Минвостокразвития.

По словам министра, большой интерес к программе по выделению «дальневосточного гектара» проявили жители из разных регионов. «На первом месте – Москва и Московская область. За сутки почти 25 тысяч посещений. На втором месте Санкт-Петербург и Ленинградская область – приближается к 10 тысячам. Далее идут Приморье – 8 тысяч заходов, Хабаровск – 5 тысяч, Республика Саха (Якутия) – 3 тысячи и Краснодарский с 2,5 тысячами посещений сайта», – сказал глава Минвостокразвития.

Всего за день по состоянию на 17.00 мск. подано 2,5 тысячи заявок. А с начала реализации проекта заявок на получение гектара поступило более 43 тысяч. «Наибольшим спросом пользуются участки в Приморье, Хабаровском крае и Республике Саха (Якутия). Больше всего интерес проявляют мужчины в возрасте от 18 до 40 лет. Это 47 процентов заявок от всех поступивших», – отметил Министр.

Как уточнил заместитель руководителя Росреестра Андрей Приданкин, федеральная информационная система «НаДальнийВосток.РФ» изначально была ориентирована на 5 тысяч заходов одновременно. «Готовясь к третьему этапу, мы практически утроили мощности, которые были изначально запроектированы. Мы заложили сценарий трехкратного запаса в 15 тысяч. Когда число превышает 16 тысяч, происходит серьезное замедление работы сайта. Сегодня нагрузка превышала 17 тысяч человек. Сайт ее выдерживает. Но надо признать, что люди обрабатывают заявки с замедлением скорости. Наши инженеры занимаются оптимизацией работы системы», – сказал он.

«Очевидно, что Росреестр будет работать над совершенствованием системы и увеличит ее нагрузку. Заранее все спрогнозировать невозможно», – отметил министр, - «Закон «о дальневосточном гектаре» предполагает этапное предоставление земли. С 1 июня прошлого года участки выдавались только в девяти муниципальных районах соответственно девяти регионов Дальнего Востока. В первый день предполагаемая нагрузка была превышена, сайт «завис». Росреестр усовершенствовал его, увеличил нагрузку на систему. Наступает 1 октября, когда предоставляется все земля на Дальнем Востоке, но только жителям дальневосточных регионов. И опять портал «завис». Потом он заработал, но заминка была. Сейчас сайт не «виснет». Работа над ошибками произведена. Но система работает медленно. Мы это отмечаем, принимаем как проблему, которая должна решаться. Сайт должен работать быстро. Задача обеспечить бесперебойную работу системы перед специалистами Росреестра поставлена».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.
 

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Теги: дальневосточный гектар 



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