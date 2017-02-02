В Приморье браконьер за тигриные трофеи заплатит более 9 млн рублей ущерба

Судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда удовлетворила требования прокурора о взыскании в счет возмещения экологического ущерба более 9 млн рублей с браконьера, незаконно добывшего шесть тигров, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

1 февраля судебная коллегия по гражданским делам Приморского краевого суда по апелляционному представлению прокурора г. Находки отменила решение Находкинского городского суда и вынесла новое решение, которым удовлетворила исковые требования прокурора взыскать с гр. Р. 9 315 475, 00 рублей в счет возмещения экологического ущерба. Решение судебной коллегии поставило точку в этом громком деле, расследование которого началось без малого 5 лет назад, сообщили "Золотому Рогу" в пресс-службе Амурского филиала WWF России.

8 апреля 2012 года в рефрижераторном контейнере, расположенном на территории домовладения Р. в Находке, сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты редкие виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, такие как: амурский тигр в количестве 6 особей, 1 особь черного грифа, 4 – белоплечего орлана и 1 особь утки-мандаринки. Также в результате незаконной охоты были добыты 34 гималайских медведя, 12 бурых медведей, 7 пятнистых оленей.

Изъятые тигриные хвосты. Автор фото Павел Фоменко / WWF России.

Череп и лапы медведей. Автор фото Павел Фоменко / WWF России.





Поиск пуль с помощью миноискателя. Автор фото Павел Фоменко / WWF России.

WWF России с самого начала отслеживал ход этого дела и участвовал в проведении судебной биологический экспертизы. Органами предварительного расследования были собраны доказательства о совершении Р. преступления, предусмотренного ч.2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота группой лиц по предварительному сговору). Было доказано, что в период с июня 2011 по 8 апреля 2012 года, находясь на территории охотничьих угодий Лазовского и Партизанского районов Приморского края, он умышленно, незаконно производил охоту в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена.

Не смотря на общественный резонанс, уголовного наказания браконьеру, используя лазейки в законодательстве, удалось избежать. 21 июля 2015 года постановлением Партизанского районного суда Приморского края производство по уголовному делу по обвинению Р. в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258 УК РФ, прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

«Уже давно мы говори о том, что злостные браконьеры легко уходят от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Есть немало тому примеров. Так, помимо этого «находкинского» дела, вопиющий случай произошёл в том же 2012 году в Арсеньеве, когда перекупщик «выскочил» из-под уголовного преследования при обнаружении у него 8(!) шкур тигра. По нашему мнению, необходимо пересмотреть эту норму закона и увеличить срок преследования за незаконную охоту и оборот особо ценных диких животных по статьям УК РФ 258 и 258.1.», – говорит руководитель отдела Амурского филиала WWF России по сохранению редких видов, почетный работник охраны природы РФ Павел Фоменко.

Как отмечает WWF, за незаконную добычу объектов животного мира браконьеры несут уголовную и гражданскую ответственность. И это справедливо, потому что своими действиями они не только нарушают закон, но и причиняют ущерб природе, порой очень значительный, как в данном случае. Своими противозаконными действиями Романов причинил государству ущерб на сумму более 9 млн. рублей!

В августе 2015 года прокурор г. Находки обратился с иском в Находкинский городской суд о взыскании с Р. ущерба, причиненного Российской Федерации преступлением. Однако, не смотря на очевидную вину Р. в причинении особо крупного ущерба в результате незаконной охоты, решением Находкинского городского суда 28.09.2016 года в удовлетворении исковых требований прокурора о возмещении ущерба, причиненного ответчиком животному миру, было отказано.

Прокурор г. Находки обжаловал решение Находкинского городского суда от 28.09.2016 года в апелляционном порядке, и данное дело было рассмотрено 1 февраля 2017 года судебной коллегией по гражданским делам Приморского краевого суда.

«Такую крупную сумму ущерба, 9 миллионов рублей, нанесенного окружающей среде в результате незаконной охоты, браконьер в Приморье заплатит впервые. И в этом смысле решение, принятое Приморском краевым судом, войдет в историю придоохранного законодательства. Но и ведь и размах совершённого преступления огромен: природа потеряла 6 тигров и множество других диких животных. Так что в деле были все правовые основания для взыскания ущерба с виновного лица, и важно, что судебной коллегией по гражданским делам они были учтены. Только неотвратимость наказания может остановить браконьерство и сохранить редкие виды», – говорит старший специалист по правовому обеспечению проектов Амурского филиала WWF России Ольга Жеребкина.

РФ уделяет пристальное внимание охране окружающей среды путем создания особо охраняемых природных территорий, совершенствуя законодательство и финансируя контролирующие природоохранные структуры. Российское законодательство стоит на защите амурского тигра и дальневосточного леопарда. С июля 2013 года установлена уголовная ответственность не только за незаконную охоту, но и за приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу РФ.

«Самое главное, что судебное решение состоялось. Показательно, что наказание в виде материального возмещение ущерба природе назначено по преступлению, которое было совершено до изменения законодательства. Произойди это сейчас, было бы все по-другому и не пришлось бы так долго доказывать вину. Тем не менее, внесение изменений требуют и существующие статьи уголовного кодекса. И мы, вместе с партнерами, работаем над этим. В частности, в том числе для увеличения сроков давности, необходим перевод преступлений по ст.258.1 УК РФ в категорию преступлений средней тяжести. Порой наказание рублем гораздо эффективнее, чем наказание в виде лишения свободы на незначительные сроки», – комментирует директор Дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

На верхнем фото: Тигриные трофеи браконьера Романова, слева - эксперты WWF Сергей Арамилев и Павел Фоменко.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.