www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.31 р. 100 JPY: 53.19 р.
EUR: 65.03 р. 10 CNY: 87.64 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Казаки из Санкт-Петербурга хотят основать станицу на озере Ханка в Приморье

02 Февраля 2017, 08:07 | Приморье

Казаки из Санкт-Петербурга планируют приобрести землю в рамках программы «дальневосточный гектар» и основать станицу площадью около 100 га на берегу озера Ханка в Приморском крае.

Станица будет располагаться недалеко от поселка Камень-Рыболов. «Это будет место, где мы сможем нести службу, - чего у нас нет в Петербурге. И там можно вести хозяйство», - рассказал председатель общественного движения «Дальневосточный гектар» Юрий БУГАЕВ.

Петербургские казаки приняли решение о переезде из Северной столицы в связи с тем, что там у них нет воинского формирования - той структуры, которая позволяет нести государственную службу.

«У нас (в Санкт-Петербурге) единственный округ в стране, где нет войска, поэтому казаки, которые хотят нести государственную службу, решили присоединиться к Уссурийскому войску и создать свои поселения на границе с Китаем», - объяснил руководитель движения.

Для коллективного оформления земли организаторы движения выбрали подходящий участок, на котором помогают оформить землю своим сторонникам в рамках программы, по которой каждый житель России имеет право получить свой гектар на Дальнем Востоке. Несколько представителей казачества, в том числе Бугаев, уже зарегистрировались на Дальнем Востоке осенью 2016 года.

Жители станицы, основанной петербургскими казаками, планируют заниматься сельским хозяйством, например, выращиванием сахарной свеклы. Организаторы движения пришли к выводу, что выгоднее осваивать эти территории сообща, а не поодиночке. Полученную прибыль они планируют направлять на нужды общины, возрождение казачьей культуры, военно-патриотическое обучение казаков и других граждан, участвующих в проекте и проходящих на этой территории обучение и службу.

В тюркских языках «казак» - вольный человек, так у кочевых народов называли людей, оторванных от своей социальной среды, по разным причинам не желавших нести груз общинных и семейных обязанностей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ханка  санкт-петербург  озеро  казаки 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Турыст11:29, 02.02.2017#

    Казаки из Санкт-Петербурга???? Откуда там взялись казаки, я скорее поверю в кубинских казахов, чем в этих казаков. Очередная ряженая банда бездельников и махинаторов, гоните их из края поганой метлой.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru