Казаки из Санкт-Петербурга хотят основать станицу на озере Ханка в Приморье

Казаки из Санкт-Петербурга планируют приобрести землю в рамках программы «дальневосточный гектар» и основать станицу площадью около 100 га на берегу озера Ханка в Приморском крае.

Станица будет располагаться недалеко от поселка Камень-Рыболов. «Это будет место, где мы сможем нести службу, - чего у нас нет в Петербурге. И там можно вести хозяйство», - рассказал председатель общественного движения «Дальневосточный гектар» Юрий БУГАЕВ.

Петербургские казаки приняли решение о переезде из Северной столицы в связи с тем, что там у них нет воинского формирования - той структуры, которая позволяет нести государственную службу.

«У нас (в Санкт-Петербурге) единственный округ в стране, где нет войска, поэтому казаки, которые хотят нести государственную службу, решили присоединиться к Уссурийскому войску и создать свои поселения на границе с Китаем», - объяснил руководитель движения.

Для коллективного оформления земли организаторы движения выбрали подходящий участок, на котором помогают оформить землю своим сторонникам в рамках программы, по которой каждый житель России имеет право получить свой гектар на Дальнем Востоке. Несколько представителей казачества, в том числе Бугаев, уже зарегистрировались на Дальнем Востоке осенью 2016 года.

Жители станицы, основанной петербургскими казаками, планируют заниматься сельским хозяйством, например, выращиванием сахарной свеклы. Организаторы движения пришли к выводу, что выгоднее осваивать эти территории сообща, а не поодиночке. Полученную прибыль они планируют направлять на нужды общины, возрождение казачьей культуры, военно-патриотическое обучение казаков и других граждан, участвующих в проекте и проходящих на этой территории обучение и службу.

В тюркских языках «казак» - вольный человек, так у кочевых народов называли людей, оторванных от своей социальной среды, по разным причинам не желавших нести груз общинных и семейных обязанностей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.